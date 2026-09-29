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IMF hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Campuchia xuống còn 3%

Thứ Ba, 20:44, 29/09/2026
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VOV.VN - Kinh tế Campuchia vẫn duy trì sức chống chịu nhờ xuất khẩu, FDI và kích thích tài chính, nhưng tăng trưởng đang giảm tốc do giá năng lượng biến động, bất động sản suy yếu và du lịch sụt giảm.

Ngày 28/9, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố hạ dự báo tăng trưởng của Campuchia trong năm 2026 xuống còn 3,0% do đánh giá nền kinh tế nước này đang tiếp tục chịu nhiều áp lực như chi phí năng lượng tăng cao, ngành du lịch và dòng kiều hối suy yếu, xuất khẩu hàng may mặc chậm lại, nhu cầu tiêu dùng nội địa thấp và các điều kiện tài chính bị thắt chặt.

IMF ghi nhận nền kinh tế Campuchia có sức chống chịu tốt trong năm 2025 do được hỗ trợ bởi xuất khẩu hàng hóa, đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, lạm phát của Campuchia tăng mạnh vào đầu năm 2026 do giá năng lượng tăng cao trước khi lan rộng hơn, thêm vào đó là căng thẳng biên giới với Thái Lan làm giảm du lịch đường bộ và kiều hối, đồng thời khiến gần một triệu lao động di cư trở về nước là những nhân tố tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Campuchia.

imf ha du bao tang truong nam 2026 cua campuchia xuong con 3 hinh anh 1
(Ảnh minh họa: KT)

Mức dự báo tăng trưởng 3% trong năm nay cho thấy sự suy giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 5,3% đạt được vào năm 2025, trong khi đó IMF dự báo lạm phát của Campuchia sẽ duy trì ở mức 5,6% trong năm 2026.

Theo IMF, Chính phủ Campuchia đã chú trọng đến việc đa dạng hóa các lĩnh vực sản xuất ngoài ngành may mặc, đầu tư vào an ninh năng lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp kích thích tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, Campuchia sẽ tiếp tục đối mặt với các nguy cơ về gián đoạn nguồn cung năng lượng, sự suy yếu của thị trường bất động sản, du lịch và đầu tư suy yếu hơn nữa.

Tổ chức này khuyến nghị Chính phủ Campuchia thực hiện các biện pháp hỗ trợ tài chính có mục tiêu để giảm thiểu sự suy giảm kinh tế, tăng cường thu ngân sách nhà nước, cải thiện quản lý đầu tư và chi tiêu công, phát triển thị trường trái phiếu trong nước. Về lâu dài, cần đẩy mạnh cải cách cơ cấu, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao hơn, tăng cường đầu tư trong nước, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đa dạng hóa nền kinh tế.

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Kim ngạch thương mại Campuchia vượt 44 tỷ USD bất chấp nhiều thách thức

VOV.VN - Bất chấp những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu và rào cản địa chính trị, kim ngạch thương mại của Campuchia từ tháng 1-7/2026 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội. Động lực chính đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của khu vực xuất khẩu và việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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