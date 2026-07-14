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Campuchia thu hút 4,7 tỷ USD vốn đầu tư trong nửa đầu năm 2026

Thứ Ba, 22:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã phê duyệt 276 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 4,7 tỷ USD. Dòng vốn này không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư mà còn mở ra cơ hội việc làm cho khoảng 160.000 lao động tại nước này.

Theo báo cáo mới nhất được Hội đồng Phát triển Campuchia công bố ngày 14/07, trong sáu tháng đầu năm nay, Campuchia đã phê duyệt 276 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 4,7 tỷ USD, các dự án này dự kiến có thể tạo ra khoảng 160.000 việc làm mới cho người lao động. Trong số các dự án đầu tư mới được phê duyệt, nổi bật có dự án chăn nuôi và nhân giống khỉ trị giá 40 triệu USD tại tỉnh Kampong Thom, dự án trồng cây ăn quả và chế biến nông sản trị giá 20 triệu USD tại tỉnh Battambang, dự án mở rộng nhà máy chế biến trái cây trị giá 14 triệu USD tại tỉnh Kampong Speu, dự kiến tạo ra hơn 2.200 việc làm.

campuchia thu hut 4,7 ty usd von dau tu trong nua dau nam 2026 hinh anh 1
Dự án đầu tư tại Campuchia của tập đoàn THACO

Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia ông Sun Chanthol cho biết, dòng vốn đầu tư tại Campuchia đang có xu hướng tăng lên cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các lĩnh vực phát triển tốt không chỉ thể hiện sự ổn định và tăng trưởng mà còn phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào Campuchia. Các đặc khu kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư với nhiều cơ chế ưu đãi đặc biệt để thúc đẩy đa dạng hóa công nghiệp của Chính phủ Campuchia. Bên cạnh các ngành thế mạnh phục vụ xuất khẩu của Campuchia: May mặc, giày dép và sản phẩm du lịch, thời gian qua một số ngành công nghiệp đã được đẩy mạnh đầu tư tại các đặc khu kinh tế như lắp ráp ô tô, sản xuất linh kiện ô tô, điện tử và thiết bị điện.

campuchia thu hut 4,7 ty usd von dau tu trong nua dau nam 2026 hinh anh 2
Dự án đầu tư tại Campuchia của tập đoàn THACO

Hiện nay, Chính phủ Campuchia đang nỗ lực đa dạng hóa dòng vốn đầu tư, khuyến khích các dự án chế biến nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường năng lực công nghiệp. Các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng mạng lưới đặc khu kinh tế cũng đang được Campuchia tích cực triển khai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư, thúc đẩy vai trò ngày càng tăng của Campuchia như một trung tâm sản xuất và thương mại trong khu vực.

Năm 2025, bức tranh đầu tư của Campuchia cũng ghi nhận cột mốc ấn tượng khi Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt 630 dự án đầu tư với tổng số vốn đạt 10 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm 2024.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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