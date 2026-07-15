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Việt Nam - Campuchia bắt tay thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới

Thứ Tư, 22:47, 15/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (15/7), tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra Hội thảo Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia với chủ đề: Kết nối thị trường và mở rộng tiềm năng xuất khẩu.

Sự kiện do Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo, đại diện các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp của cả hai nước.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Tan Monivann, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia cho biết: Campuchia đang xây dựng Chính phủ điện tử để thúc đẩy, tạo thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động kinh tế số và thương mại điện tử. Đây là hội thảo đầu tiên giữa Việt Nam và Campuchia về thúc đẩy thương mại điện tử, một lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển rất lớn, vì vậy những ý kiến tham gia thảo luận, tìm biện pháp thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia mang ý nghĩa rất quan trọng, giúp nâng cao hơn nữa kim ngạch trao đổi thương mại song phương và góp phần vào sự phát triển chung của cả hai nước.

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Ông Tan Monivann, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia 

Ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết: Tỷ lệ người Campuchia sử dụng internet, điện thoại thông minh và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đã gia tăng nhanh chóng. Những phát triển này đang làm thay đổi cách người tiêu dùng Campuchia tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm, đưa ra quyết định mua hàng. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia vẫn còn nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể tăng cường hợp tác như: Thương mại điện tử, logistics, thanh toán số và đổi mới công nghệ... Những hoạt động này sẽ góp phần kết nối hai nền kinh tế, tạo ra lợi ích chung cho cả hai nước và giúp hai bên sớm hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra.

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Ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Campuchia phát biểu

Các đại biểu tham gia hội thảo cũng đã trình bày một số bài tham luận và đóng góp những kiến nghị về tăng cường hợp tác trao đổi thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế; mong muốn cơ quan chức năng hai nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng thị trường, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam - Campuchia hiện đại, minh bạch và bền vững.

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Đồng Tháp tiếp nhận 19 công dân Việt Nam về từ Campuchia

VOV.VN - Ngày 15/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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