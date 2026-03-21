中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia chuyển đổi phương tiện vận tải bằng điện, giảm nhập khẩu năng lượng

Thứ Bảy, 19:01, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau, trong đó thúc đẩy giao thông vận tải bằng điện để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Từ những năm 2000, Indonesia đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu thô và nhiên liệu, do sản lượng giảm trong khi nhu cầu tiếp tục tăng, khiến nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á dễ bị tổn thương trước những biến động giá năng lượng toàn cầu. Để đối phó với những tác động này, Indonesia đang thúc đẩy việc chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng xe điện và xe chạy bằng năng lượng mặt trời. Đây là một phần của kế hoạch nhằm hồi sinh ngành công nghiệp trong nước và giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

indonesia chuyen doi phuong tien van tai bang dien, giam nhap khau nang luong hinh anh 1
Indonesia khai trương tuyến xe bus điện từ nội đô đến sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta hôm 12/3

Phát biểu trước báo giới hôm 19/3, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, chính phủ đã tiến hành các mô phỏng cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể nếu chuyển đổi sang sử dụng xe điện, cùng như những lợi ích công nghiệp hóa mang lại. Do đó, Indonesia sẽ không chỉ chuyển đổi ô tô và xe máy, mà cả xe buýt, xe tải và các phương tiện hạng nặng như máy kéo. Đồng thời ủng hộ phát triển xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện thương hiệu trong nước, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu và xe nhập khẩu.

Tổng thống Prabowo cũng cho biết, chính phủ đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi điện khí hóa. Trong đó chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng diesel (PLTD) sang các nhà máy điện chạy bằng năng lượng mặt trời (PLTS), đạt công suất 100 gigawatt trong vòng 2 năm, chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe máy điện trong vòng 3 - 4 năm. Tuy nhiên, tham vọng này vượt xa khả năng hiện tại, bởi theo số liệu của Bộ Năng lượng, công suất điện mặt trời của Indonesia mới đạt 916 megawatt vào năm 2024.

 

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: chuyển đổi phương tiện vận tải điện nhập khẩu năng lượng giao thông vận tải nhập khẩu năng lượng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Indonesia đề cập những "sáng kiến hợp tác đầy hứa hẹn" với Việt Nam

VOV.VN - Tương lai của quan hệ Indonesia - Việt Nam rất hứa hẹn. Cùng nhau, Indonesia và Việt Nam có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai của ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Indonesia cân nhắc khả năng cắt giảm giờ làm để tiết kiệm nhiên liệu
VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang kêu gọi các Bộ trưởng nghiên cứu các phương án thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" trong bối cảnh bất ổn toàn cầu có thể gây áp lực lên giá nhiên liệu và thực phẩm.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ