Indonesia chuyển đổi phương tiện vận tải bằng điện, giảm nhập khẩu năng lượng

Từ những năm 2000, Indonesia đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu thô và nhiên liệu, do sản lượng giảm trong khi nhu cầu tiếp tục tăng, khiến nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á dễ bị tổn thương trước những biến động giá năng lượng toàn cầu. Để đối phó với những tác động này, Indonesia đang thúc đẩy việc chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng xe điện và xe chạy bằng năng lượng mặt trời. Đây là một phần của kế hoạch nhằm hồi sinh ngành công nghiệp trong nước và giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Indonesia khai trương tuyến xe bus điện từ nội đô đến sân bay quốc tế ở thủ đô Jakarta hôm 12/3

Phát biểu trước báo giới hôm 19/3, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, chính phủ đã tiến hành các mô phỏng cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng đáng kể nếu chuyển đổi sang sử dụng xe điện, cùng như những lợi ích công nghiệp hóa mang lại. Do đó, Indonesia sẽ không chỉ chuyển đổi ô tô và xe máy, mà cả xe buýt, xe tải và các phương tiện hạng nặng như máy kéo. Đồng thời ủng hộ phát triển xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô điện thương hiệu trong nước, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu và xe nhập khẩu.

Tổng thống Prabowo cũng cho biết, chính phủ đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi điện khí hóa. Trong đó chuyển đổi các nhà máy điện chạy bằng diesel (PLTD) sang các nhà máy điện chạy bằng năng lượng mặt trời (PLTS), đạt công suất 100 gigawatt trong vòng 2 năm, chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe máy điện trong vòng 3 - 4 năm. Tuy nhiên, tham vọng này vượt xa khả năng hiện tại, bởi theo số liệu của Bộ Năng lượng, công suất điện mặt trời của Indonesia mới đạt 916 megawatt vào năm 2024.