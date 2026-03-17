Iran đảm bảo an toàn cho tàu thuyền Indonesia đi qua eo biển Hormuz

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta, Đại sứ Iran tại Indonesia Mohammad Boroujerdi cho biết, tuyến đường thủy này vẫn mở cửa cho các quốc gia không bị coi là thù địch với Iran. Theo ông Boroujerdi, eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho các quốc gia không cho phép các lực lượng sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran. Các tàu tuân thủ các quy tắc giao thông trong eo biển, bao gồm cả tàu của Indonesia, vẫn có thể đi qua tuyến đường vận chuyển chiến lược này.

Giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực cho ngân sách dành cho trợ cấp nhiên liệu của Indonesia. Ảnh minh họa: PV/VOV-Jakarta

Cuộc xung đột ở Trung Đông cũng đang tác động lớn đến nền kinh tế Indonesia. Giá dầu gần đây đã được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với giả định 70 USD/thùng được đặt ra trong kế hoạch ngân sách của chính phủ Indonesia. Nếu giá dầu thực tế vượt quá mức giả định trong cả năm, ngân sách dành cho trợ cấp nhiên liệu sẽ không đủ. Điều này sẽ khiến chính phủ có ba lựa chọn:

Lựa chọn đầu tiên là chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng bằng cách đặt giá cao hơn cho nhiên liệu được trợ cấp. Tuy nhiên Tổng thống Prabowo tin tưởng chính phủ có thể tránh việc tăng giá nhiên liệu, nhưng điều đó sẽ trở nên “rất khó khăn” nếu giá dầu vượt quá 120 USD/thùng trong một thời gian dài. Trong cuộc họp Nội các, Tổng thống cho biết kế hoạch hiện tại là tiết kiệm nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc các chính sách mà Pakistan đã thực hiện để đối phó với giá dầu tăng vọt như áp dụng bắt buộc làm việc tại nhà, tuần làm việc 4 ngày và chuyển các lớp học đại học sang hình thức trực tuyến.

Lựa chọn thứ hai là tăng khoản trợ cấp trong ngân sách bằng cách phát hành thêm trái phiếu chính phủ, điều này sẽ đẩy mức thâm hụt ngân sách vốn đã ở mức 0,53% GDP chỉ sau hai tháng đầu năm lên cao hơn.

Lựa chọn thứ ba là chính phủ cắt giảm chi tiêu nhà nước ở những lĩnh vực khác để có đủ tiền cho việc phân bổ trợ cấp cao hơn, nhưng điều đó có thể phải trả giá bằng tăng trưởng GDP. Tổng thống Prabowo cho biết chính phủ đang tìm cách loại bỏ các khoản trợ cấp nhiên liệu tốn kém trong ba năm tới và thay thế bằng xây dựng các nhà máy điện mặt trời có công suất 100 gigawatt.