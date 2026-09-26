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Indonesia đề xuất hai khu bảo tồn biển rộng gần 24 triệu ha

Thứ Bảy, 12:03, 26/09/2026
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VOV.VN - Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại Biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra, với tổng diện tích gần 24 triệu ha. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và bảo đảm sinh kế cho ngư dân.

Giám đốc Bảo tồn hệ sinh thái thuộc Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia, ông Firdaus Agung ngày 25/9 cho biết, phần lớn các khu bảo tồn biển hiện nay của nước này có diện tích nhỏ và chủ yếu ở vùng ven bờ. Việc hình thành các khu bảo tồn quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ hệ sinh thái biển sâu, duy trì sự kết nối giữa các môi trường sống và bảo tồn những loài có phạm vi di cư rộng.

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Ngư dân Indonesia câu cá ngừ ở Biển Banda. Ảnh: Kompass

Theo đánh giá sơ bộ, việc thành lập hai khu bảo tồn biển có thể tạo ra giá trị ròng trị giá khoảng 1 tỷ USD vào năm 2045. Lợi ích kinh tế từ khả năng phục hồi trữ lượng thủy sản trong khu bảo tồn và các ngư trường lân cận; khai thác du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế biển bền vững. Tuy nhiên, phương án hiện nay mới mang tính định hướng. Đề xuất phải trải qua quá trình xác minh dữ liệu, tham vấn cộng đồng, đánh giá tác động kinh tế - xã hội trước khi được thành lập chính thức.

Dự kiến Khu bảo tồn ở Biển Banda có diện tích khoảng 11,3 triệu ha. Vùng biển này có giá trị sinh thái đặc biệt của Indonesia, với khoảng 397 loài san hô, hơn 100 loài cá và 44 loài sinh vật biển sâu; là nguồn sinh kế quan trọng của hơn 163.000 ngư dân tại tỉnh Maluku. Trong khi vùng biển phía tây Sumatra rộng khoảng 12,9 triệu ha, là một trong những ngư trường có năng suất cao nhất Indonesia. Tuy nhiên, tình trạng đánh bắt quá mức đang làm suy giảm trữ lượng cá và đe dọa sinh kế của các cộng đồng ven biển.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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