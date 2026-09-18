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Indonesia tuân thủ cơ chế của ASEAN giải quyết khói mù xuyên biên giới

Thứ Sáu, 15:08, 18/09/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia tuyên bố, Indonesia luôn tuân thủ các cơ chế của ASEAN trong việc xử lý tình trạng cháy rừng và đất, cũng như các tác động với tình trạng khói mù đã lan sang một số quốc gia trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela cho biết kể từ ngày 26/8/2026, ASEAN đã thiết lập trạng thái Cảnh báo cấp độ 3 đối với tình trạng khói mù trong khu vực. Theo đó, tất cả các quốc gia thành viên bắt buộc phải nộp báo cáo tình hình và các biện pháp xử lý hàng ngày. Indonesia tuân thủ các nghĩa vụ này thông qua việc báo cáo hàng ngày và thực hiện nhiều hành động cụ thể theo tiêu chí của cấp độ cảnh báo.

indonesia tuan thu co che cua asean giai quyet khoi mu xuyen bien gioi hinh anh 1
Indonesia đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng và đất. Ảnh: BAKOM

Trong báo cáo, Indonesia đã chủ động cung cấp dữ liệu về các điểm nóng (hotspots), điều kiện môi trường tại những khu vực bị ảnh hưởng và các dấu hiệu về sự di chuyển của khói. Báo cáo cũng đề cập đến các biện pháp của Indonesia, bao gồm công tác ứng phó khẩn cấp và nỗ lực chữa cháy tích cực. Các báo cáo sau đó đã được gửi tới đầu mối liên lạc của từng quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ họ xác định các biện pháp phòng ngừa và xử lý hiệu quả nhất những tác động của tình trạng khói mù.

Ông Nabyl cho biết thêm rằng Ban Thư ký ASEAN là cơ quan có thẩm quyền điều phối các nỗ lực chung ở cấp độ khu vực để giải quyết hậu quả của các vụ cháy rừng và đất. Trong khi đó, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận Indonesia chưa nhận được bất kỳ công hàm phản đối nào từ các nước láng giềng trong khu vực liên quan đến vấn đề cháy rừng, cháy đất và tình trạng khói mù gây ra.

Khói mù do các vụ cháy rừng và đất tại Indonesia được cho là đã lan sang các bang Sabah và Sarawak của Malaysia, cũng như Singapore, Brunei và thậm chí cả Philippines, bao gồm cả thủ đô Manila. Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đã điều động 3 trực thăng để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng và đất tại Indonesia trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026. Chính phủ Malaysia cũng tuyên bố sẵn sàng triển khai hỗ trợ cho Indonesia nhưng vẫn đang chờ phản hồi từ Jakarta.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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