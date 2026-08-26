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Indonesia ra mắt tàu sân bay đầu tiên cho tham vọng trở thành cường quốc biển

Thứ Tư, 15:18, 26/08/2026
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VOV.VN - Tàu sân bay hạng nhẹ KRI Gajah Mada đang trên hành trình từ Italy tới Indonesia. Dự kiến tàu sẽ ra mắt và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Lực lượng Quốc phòng Indonesia (TNI) vào tháng 10 tới.

Tàu sân bay KRI Gajah Mada được Indonesia mua lại từ Hải quân Italy. Tàu vẫn mang tên ITS Giuseppe Garibaldi và treo quốc kỳ Italy trong hành trình tới Indonesia.

indonesia ra mat tau san bay dau tien cho tham vong tro thanh cuong quoc bien hinh anh 1
Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đang trên hành trình tới Indonesia. Ảnh: Hải quân Italy.

Dự kiến Indonesia sẽ làm lễ tiếp nhận, đổi tên tàu và treo cờ nước này từ ngày 25/9. Tàu KRI Gajah Mada sẽ chính thức trở thành tàu sân bay đầu tiên phục vụ Lực lượng Hải quân Indonesia, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực tác chiến và bảo đảm hậu cần trên biển của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Muhammad Ali, cho biết tàu sân bay KRI Gajah Mada sẽ tham gia duyệt binh hải quân cùng một số chiến hạm và hệ thống vũ khí chủ lực trong lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Indonesia vào đầu tháng 10 tới. Hiện các cơ sở hạ tầng, cầu cảng, căn cứ dành cho tàu tại tỉnh Lampung đã bước vào giai đoạn cuối và sẵn sàng vận hành đầy đủ vào cuối tháng 9.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã từng phục vụ trong Hải quân Italy trong 40 năm qua, được thiết kế để vận hành các chiến đấu cơ cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Tàu được trang bị hệ thống gây nhiễu radar và nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không, tên lửa đất đối đất và ngư lôi. Tuy nhiên, tàu đã được cải tiến thêm phù hợp với chiến lược hiện đại hóa lực lượng quân đội và tham vọng xây dựng Indonesia thành một cường quốc biển.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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