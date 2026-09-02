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Indonesia điều tra vụ hơn 500 học sinh ngộ độc liên quan đến bữa ăn miễn phí

Thứ Tư, 16:32, 02/09/2026
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VOV.VN - Hơn 500 học sinh ở Đông Java, Indonesia, đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghi ngờ liên quan đến các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.

Vụ ngộ độc xảy ra khi Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia đang nỗ lực thực hiện những cải cách để chương trình hoạt động hiệu quả hơn.

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Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia đang nỗ lực cải cách chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Ảnh: BGN

Phó Chủ tịch Ủy ban IX của Hạ viện Indonesia, ông Yahya Zaini, yêu cầu Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia điều tra kỹ lưỡng và công khai vụ ngộ độc bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Sidoarjo, Đông Java. Theo ông Yahya, cần phải điều tra để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và cải thiện công tác quản lý chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Một bếp ăn bị nghi ngờ là nguồn gốc của vụ ngộ độc đã bị đình chỉ tham gia chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí trong 30 ngày và cuộc điều tra đang được tiến hành.

Đã có những trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt liên quan đến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã khởi động chương trình trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 nhằm xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng bằng cách cung cấp bữa ăn miễn phí cho hàng chục triệu trẻ em. Tuy nhiên đang có những kêu gọi cần phải cải thiện hơn nữa liên quan đến vấn đề ngộ độc thực phẩm, tăng cường năng lực của các bếp trưởng để việc quản lý thực phẩm được thực hiện chuyên nghiệp hơn, liêm chính và kỷ luật hơn. 

Tổ chức giám sát phi chính phủ Mạng lưới Giám sát Giáo dục cho biết, tính đến ngày 8/8, đã có khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình này. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách và giao bữa ăn nấu chín chậm trễ thường là nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Vụ ngộ độc xảy ra khi người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia cam kết cải cách chương trình. Cơ quan này đã đóng cửa hàng trăm bếp ăn cung cấp bữa ăn vì nhiều lý do, bao gồm vi phạm tiêu chuẩn chất lượng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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