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Indonesia và Malaysia “bắt tay” xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN

Chủ Nhật, 15:27, 30/08/2026
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VOV.VN - Indonesia và Malaysia đang tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng pin xe điện tại Đông Nam Á, với mục tiêu củng cố khả năng tự chủ về công nghệ của ASEAN và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất ngoài khu vực.

Việc kết hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện ASEAN dựa trên thế mạnh về nguyên liệu của Indonesia, với năng lực vận hành nhà máy thử nghiệm của Malaysia, nhằm mở rộng năng lực khu vực ở nhiều công đoạn hơn trong chuỗi giá trị pin, trong bối cảnh Đông Nam Á đang tìm cách gặt hái nhiều lợi ích kinh tế và công nghệ hơn từ quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Bà Evvy Kartini, Giáo sư tại Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), kiêm nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia (NBRI) cho biết, quan hệ đối tác này phản ánh sự bổ trợ lẫn nhau về thế mạnh của cả hai quốc gia. Indonesia tập trung vào phát triển nguyên liệu pin và cực âm (cathode), trong khi Malaysia đóng góp các cơ sở nhà máy thử nghiệm để chế biến những nguyên liệu đó thành các cell pin (tế bào pin).

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Indonesia khởi công xây dựng hệ sinh thái công nghiệp pin xe điện tích hợp tại tỉnh Tây Java - Ảnh: BPMI thuộc Ban Thư ký Tổng thống

Bà Evvy Kartini cho rằng, thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng, khiến việc thiết lập chuỗi cung ứng pin và năng lực kỹ thuật riêng trở nên ngày càng quan trọng đối với Đông Nam Á. Indonesia cần xây dựng nhà máy thử nghiệm của riêng mình, để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và sản xuất quy mô thương mại. Một cơ sở như vậy sẽ giúp đất nước vượt qua vai trò chỉ cung cấp nguyên liệu thô để phát triển năng lực tự sản xuất cell pin ở quy mô lớn.

Đông Nam Á đã nổi lên như một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về ngành công nghiệp xe điện, thu hút vốn đầu tư vào sản xuất xe, sản xuất pin và các chuỗi cung ứng liên quan. Indonesia sở hữu trữ lượng niken lớn nhất thế giới, mang lại vị thế vững chắc cho quốc gia này trong việc phát triển các loại vật liệu dùng cho một số công nghệ pin cụ thể.

Bất chấp lợi thế đó, phần lớn các hoạt động chế biến pin tiên tiến và sản xuất cell pin trong khu vực vẫn do các công ty bên ngoài Đông Nam Á chi phối, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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