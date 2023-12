Indonesia kêu gọi các nước giàu phải giữ cam kết hỗ trợ tài chính về khí hậu

Hiện có hi vọng về một thỏa thuận sớm để đảm bảo nguồn tài chính hỗ trợ cho những thiệt hại do khủng hoảng khí hậu gây ra do các đợt nắng nóng mùa hè kỷ lục cũng như cháy rừng và lũ lụt gia tăng trong năm qua.

Tại hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 28, Tổng thống Indonesia Jokowi dự kiến khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác tài trợ khí hậu toàn cầu trong việc đảm bảo phát triển bền vững và phúc lợi ở các quốc gia đang phát triển. Theo đó, các quốc gia phát triển phải củng cố các cam kết thực sự về tài trợ khí hậu để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

COP 28 tại Dubai tìm kiếm những cam kết cụ thể từ các quốc gia để đối phó với tình trạng biến đỏi khí hậu. Nguồn: AFP

Khoảng 140 nhà lãnh đạo và 70.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu hàng năm của Liên Hợp Quốc, nơi các quốc gia tìm cách hợp tác để cắt giảm lượng khí thải, ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Tại Hội nghị vào năm ngoái ở Ai Cập, các nước đã nhất trí tạm thời về một Quỹ Tổn thất và Thiệt hại hỗ trợ các nước đang phát triển giảm thiểu và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Trong ngày đầu tiên họp COP28 tại Dubai, các nước hôm qua đã quyết định khởi động Quỹ Tổn thất và Thiệt hại và nhận được các cam kết tài chính. Tuy nhiên, số tiền cam kết cho đến nay được cho là vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu 100 tỷ USD mà các quốc gia đang phát triển cần để bù đắp cho những tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.

Các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia có lượng khí phát thải khí nhà kính lớn nhất sẽ vắng mặt ở Dubai, nhưng các đoàn đại biểu tham dự đều cam kết hợp tác chặt chẽ tại các cuộc đàm phán về khí hậu.