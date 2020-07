Năm học mới 2020 - 2021 tại Indonesia bắt đầu ngày 13/7. Một số trường học nằm trong vùng xanh an toàn với dịch Covid-19 tại quốc gia này sẽ được mở cửa trở lại sau 4 tháng đóng cửa do đại dịch toàn cầu.

Indonesia mở cửa các trường học trong “vùng xanh an toàn” với Covid-19. Nguồn: Tribunnews

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Văn hóa Indonesia cho biết, có khoảng 10% trường học tại Indonesia nằm trong “vùng xanh an toàn” với dịch Covid-19 được mở cửa ngày 13/7. Các trường học chỉ được phép mở cửa khi đáp ứng đủ các yêu cầu về kiểm dich an toàn do Lực lượng chống Covid-19 quốc gia đưa ra, đồng thời phải được sự đồng ý của các phụ huynh học sinh.



Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia cũng đưa ra các quy định cho các trường học khi mở cửa trở lại. Cấp độ được ưu tiên mở cửa là giáo dục đại học, trung học phổ thông, cơ sở, tiểu học rồi mới đến cấp mầm mon. Các trường học phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp 2 tháng, theo đó, sẽ chia học sinh thành các nhóm hoặc ca học để tránh tập trung quá nhiều học sinh trong một lớp.

Các ký túc xá và căng tin trường học không được phép hoạt động. Học sinh được khuyến khích mang đồ dùng và đồ ăn cá nhân, sử dụng khẩu trang 3 lớp, rửa tay xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét và có ý thức che miệng khi ho và hắt hơi. Phụ huynh sẽ không được chờ con học ở trường và học sinh cũng không được nghỉ ngơi bên ngoài lớp học.

Sau 2 tháng chuyển tiếp, nếu khu vực trường học vẫn nằm trong vùng xanh an toàn thì các hoạt động dạy và học trực tiếp sẽ được chuyển sang giai đoạn “bình thường mới” với những điều kiện được nới lỏng hơn. Các trường học còn lại nằm ngoài khu vực này sẽ vẫn tiếp tục hoạt động giảng dạy trực tuyến./.