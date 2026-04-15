Indonesia: Thách thức với tham vọng chuyển đổi 120 triệu xe máy xăng sang xe điện

Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy các biện pháp chuyển đổi dần xe chạy bằng xăng sang xe điện, tập trung vào xe máy, với hơn 120 triệu chiếc trên toàn quốc. Chương trình chuyển đổi sang xe điện đã được thực hiện trong vài năm qua, trong đó mỗi năm có khoảng 200.000 chiếc xe máy được chuyển đổi thành xe máy điện. Chính phủ cũng đang xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân chuyển đổi phương tiện sang xe điện. Chương trình này dự kiến ​​nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng, đồng thời giúp đẩy nhanh việc áp dụng xe điện trên toàn quốc.

Indonesia đang đẩy nhanh chương trình chuyển đổi dần xe máy chạy bằng xăng sang xe điện.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo con số tham vọng này được cho là không tương xứng với sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là số lượng các xưởng chuyển đổi được chứng nhận trên thực địa:

Thứ nhất hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng hiện tại của Indonesia chưa sẵn sàng để hỗ trợ việc điện khí hóa xe máy quy mô lớn. Số lượng các xưởng có khả năng chuyển đổi xe máy thông thường sang xe điện hoặc bảo dưỡng xe điện vẫn còn hạn chế và chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Nếu người sở hữu xe máy ở vùng nông thôn phải đi đến thành phố để chuyển đổi, điều đó không thực tế, ngay cả khi có các ưu đãi. Xe máy thông thường vẫn chiếm ưu thế trên thị trường do sự phổ biến rộng rãi của các cửa hàng sửa chữa và phụ tùng thay thế trên khắp Indonesia.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng sạc cũng vẫn là một hạn chế quan trọng. Các trạm sạc xe điện vẫn còn khan hiếm và chủ yếu nằm ở các trung tâm mua sắm tại khu vực đô thị. Trong khi đó, công ty điện lực nhà nước Perusahaan Listrik Negara vẫn chưa cam kết đầu tư lớn cần thiết để mở rộng mạng lưới sạc trên toàn quốc.

Thứ ba, sở thích của người tiêu dùng đặt ra một thách thức khác, với nhiều người mua ưa chuộng xe máy chạy xăng vì giá trị kinh tế lâu dài. Ngược lại, giá bán lại của xe máy điện có xu hướng giảm nhanh hơn.

Chính phủ Indonesia cũng đang hoạch định lại ngành công nghiệp xe máy bằng cách thúc đẩy sản xuất và bán xe máy điện trong nước, trong khi các mẫu xe máy chạy bằng nhiên liệu truyền thống sẽ hướng đến thị trường xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết, chính phủ Indonesia yêu cầu các nhà sản xuất phải đảm bảo sản lượng xe máy điện đủ cho thị trường nội địa, để đẩy nhanh việc áp dụng xe điện, hướng tới tất cả xe máy bán trong nước đều là xe điện. Đối với xe máy chạy bằng nhiên liệu truyền thống tiếp tục được sản xuất nhưng chủ yếu để xuất khẩu, hướng tới các thị trường châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ.