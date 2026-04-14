Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

Thứ Ba, 23:28, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (14/4), Nga và Indonesia đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cung cấp dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), góp phần củng cố an ninh năng lượng của Indonesia trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia - ông Bahli Lahadalia, thỏa thuận được thống nhất sau các cuộc đàm phán tại Moscow.

Ông Bahli Lahadalia cho biết, Indonesia sẽ có thêm cơ hội gia tăng dự trữ dầu thô và tiếp cận nguồn cung khí hóa lỏng từ Nga, qua đó tăng cường tính ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia.

nga va indonesia dat thoa thuan cung cap dau mo va khi dot hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc gặp tại Moscow - Ảnh: Ria Novosti

Ông Bahli Lahadalia nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên không chỉ triển khai ở cấp chính phủ, còn mở rộng sang các doanh nghiệp, với định hướng dài hạn về thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng lưu trữ, chế biến năng lượng. Đây được coi là yếu tố quan trọng, giúp Indonesia nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường năng lượng quốc tế.

Theo đánh giá của phía Indonesia, Nga là đối tác giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, có tiềm lực sản xuất lớn và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia - Prabowo Subianto đã có cuộc gặp, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế.

thu_tuong_hungary_viktor_orban_anh-theo_hungarytoday.hu_.jpg

Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục hoàn toàn. Đây được cho là bước đi tiếp theo của Hungary trong nỗ lực gây sức ép đối với Ukraine nhằm nối lại nguồn cung dầu từ Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow
Indonesia và Mỹ công bố hợp tác quốc phòng “quan trọng” về công nghệ quân sự mới

VOV.VN - Indonesia và Mỹ vừa ký kết một thỏa thuận “quan hệ đối tác hợp tác quốc phòng quan trọng MDCP”, dự kiến ​​đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân sự của Indonesia. Thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tới Mỹ.

Indonesia chuẩn bị tiếp nhận nguyên mẫu tiêm kích KF-21 Boramae đầu tiên

VOV.VN - Hợp tác quốc phòng giữa Hàn Quốc và Indonesia vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi 2 bên chính thức đạt được thỏa thuận Hàn Quốc chuyển giao nguyên mẫu tiêm kích KF-21 Boramae đầu tiên cho phía Indonesia.

Indonesia và chiến lược 3 năm chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu

VOV.VN - Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu Indonesia sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 2 - 3 năm tới, đồng thời tăng cường nỗ lực củng cố khả năng tự cung tự cấp năng lượng quốc gia.

