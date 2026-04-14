Nga và Indonesia đạt thỏa thuận cung cấp dầu mỏ và khí đốt

Theo Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia - ông Bahli Lahadalia, thỏa thuận được thống nhất sau các cuộc đàm phán tại Moscow.

Ông Bahli Lahadalia cho biết, Indonesia sẽ có thêm cơ hội gia tăng dự trữ dầu thô và tiếp cận nguồn cung khí hóa lỏng từ Nga, qua đó tăng cường tính ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc gặp tại Moscow - Ảnh: Ria Novosti

Ông Bahli Lahadalia nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên không chỉ triển khai ở cấp chính phủ, còn mở rộng sang các doanh nghiệp, với định hướng dài hạn về thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng lưu trữ, chế biến năng lượng. Đây được coi là yếu tố quan trọng, giúp Indonesia nâng cao khả năng chống chịu trước biến động thị trường năng lượng quốc tế.

Theo đánh giá của phía Indonesia, Nga là đối tác giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí, có tiềm lực sản xuất lớn và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Indonesia - Prabowo Subianto đã có cuộc gặp, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế.