Indonesia thúc đẩy chương trình điện mặt trời, tiết kiệm 4 tỷ USD mỗi năm

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/9, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia (Bakom), ông Muhammad Qodari cho biết khoản tiết kiệm này đến từ việc sử dụng điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), thay cho phương án vận hành các nhà máy nhiệt điện và điện diesel.

Chương trình được kỳ vọng mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất thiết bị và phát triển lĩnh vực xây dựng. Về môi trường, chương trình có tiềm năng giảm phát thải khoảng 140 triệu tấn CO2.

Tổng thống Prabowo Subianto chính thức khởi động chương trình điện mặt trời (PLTS) tại Bali ngày 25/8/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống

Dự kiến, tổng mức đầu tư cho dự án điện mặt trời công suất 100 GWp có thể lên tới 64 tỷ USD. Chính phủ Indonesia sẽ huy động nguồn lực từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước và quốc tế, kết hợp vốn tín dụng ngân hàng và các công cụ tài chính xanh.

Indonesia cũng đang tăng cường kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ trong ngành điện, tập trung vào công nghệ sạch, nâng tỷ lệ nội địa hóa, củng cố hạ tầng năng lượng, hiện đại hóa lưới điện, thúc đẩy chuyển đổi số và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu.

Tuần trước, Indonesia đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Tăng cường chủ quyền khu vực, bảo đảm khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng” và công bố 6 chương trình hợp tác chiến lược, bao gồm phát triển đầu tư xanh, công nghệ sạch, nâng tỷ lệ nội địa hóa (TKDN) và tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia và học giả nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác liên ngành trong việc nâng cao khả năng phục hồi năng lượng và mức độ sẵn sàng của hệ thống điện tại Indonesia cũng như khu vực ASEAN.

Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh nhu cầu điện tại Đông Nam Á tiếp tục tăng do tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa, sự phát triển của các trung tâm dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật số.