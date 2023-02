Indonesia tìm kiếm phi công New Zealand và 5 hành khách bị quân nổi dậy bắt cóc

Nhóm phiến quân này được cho là đã bắt giữ phi công và phi hành đoàn sau khi phóng hỏa máy bay vừa hạ cánh xuống Sân bay tiểu khu Paro của Papua. Nhà chức trách địa phương cho biết chiếc máy bay do Susi Air điều hành đã hạ cánh an toàn trước khi bị nhóm phiến quân tấn công.

Chiếc máy bay Susi Air Cessna C208B Grand Caravan tương tự với chiếc máy bay gặp nạn tại Papua. Ảnh: Jakarta Post.

Phi công đã được xác định là Đại úy Philip Merthens người New Zealand và hiện không rõ liệu 5 hành khách đi cùng có bị bắt cóc hay không. Cảnh sát và lực lượng hoạt động Hòa bình Cartenz ở Papua đã được huy động để tìm kiếm phi công và hành khách mất tích của chiếc máy bay.

Sân bay Paro vẫn tạm thời đóng cửa do chiếc máy bay bị hư hỏng nằm giữa đường băng khiến không thể thực hiện các chuyến bay đến hoặc đi từ Paro. Tổng cục Hàng không yêu cầu thắt chặt an ninh sân bay và phối hợp với lực lượng an ninh địa phương. Các nhà khai thác vận tải hàng không cũng được yêu cầu tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn đối với hành khách bằng cách kiểm tra thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân cũng như hành lý.

Nhóm phiến quân có tên Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua (TPNPB) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công, tuyên bố phi công sẽ không được thả cho đến khi chính phủ Indonesia thừa nhận nền độc lập của Tây Papua. Nhóm vũ trang này không đề cập số phận của các hành khách. Đây là lần thứ 2 nhóm này bắt cóc con tin, sau vụ việc đầu tiên vào năm 1996.

Đại sứ quán New Zealand tại Jakarta và Bộ Ngoại giao Indonesia chưa có trả lời về các thông tin này./.