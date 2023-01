Australia và Papua New Guinea thắt chặt hợp tác quốc phòng - an ninh và kinh tế

Sau các cuộc hội đàm cấp lãnh đạo (12/1), Thủ tướng Australia, Anthony Albanese khẳng định trước báo chí, Australia và Papua New Guinea có mối quan hệ lịch sử gắn bó sâu sắc, là người bạn láng giềng gần, thân thiết và cũng là đối tác bình đẳng, cùng chia sẻ lợi ích chiến lược chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Chính vì vậy, Australia khẳng định sự ủng hộ và cam kết sẽ tích cực giúp đỡ để Papua New Guinea có thể phát triển mạnh hơn cả về kinh tế và quốc phòng an ninh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Papua New Guine Jame Marape phát biểu tại buổi họp báo sau hội đàm. (Nguồn: ABC)

Về động lực thúc đẩy quan hệ hai nước, Thủ tưởng Albanese nhấn mạnh: “Trong thực tế, quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh đều là vì lợi ích của chính chúng ta. Quan hệ lợi ích giữa hai quốc gia là không thể tách rời. Bạn không thể có một Papua New Guinea an toàn hơn mà không có một Australia an toàn và ngược lại. Không những vậy, những lợi ích chung ấy đang ngày càng tăng lên. Và Australia cũng có lợi ích trực tiếp trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại Papua New Guinea”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese phát biểu trước Quốc hội Papua New Guinea. (Nguồn: ABC)

Trong tuyên bố chung sau hội đàm, hợp tác quốc phòng an ninh là trọng tâm chính, trong đó nhấn mạnh, việc tiến tới ký kết một Hiệp ước an ninh song phương sẽ giúp cung cấp khuôn khổ pháp lý ràng buộc trên nhiều lĩnh vực như: đào tạo quân sự, tập trận chung, viếng thăm tàu hải quân, chia sẻ thông tin tình báo về các mối đe dọa và thách thức chiến lược; hỗ trợ cảnh sát Papua New Guinea giải quyết các thách thức nội bộ và tình trạng bất ổn dân sự... Theo đó, hai nước cam kết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến tới ký kết một Hiệp ước an ninh song phương dự kiến vào tháng 4/2023.

Theo Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Australia, Pat Conroy, các chi tiết cụ thể của Hiệp ước vẫn đang được hai bên tiếp tục đàm phán, trọng tâm là tạo ra các cơ chế, khuôn khổ pháp lý phù hợp, cho phép quân đội và cảnh sát hai nước có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động cụ thể, trong đó có việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Australia tại Papua New Guinea .

Bên cạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, tại buổi họp báo chiều ngày 12/01, Thủ tướng Papua New Guinea, James Marape cũng bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hai nước nâng lên “tầm cao mới”, trong đó nhấn mạnh những cam kết của Australia nhằm giúp Papua New Guinea xây dựng và tăng cường năng lực kinh tế độc lập và trọng tâm là thúc đẩy dòng xuất khẩu tự do thương mại và đầu tư; tăng cường hạn ngạch đưa lao động Papua New Guinea sang đào tạo và làm việc tại Australia./.