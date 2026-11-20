Trong bài viết trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định cáo buộc mà chính quyền Mỹ đưa ra về việc Iran đang phát triển vũ khí sinh học hay hóa học, là hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Nhắc lại sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell năm 2003 đã đưa ra cáo buộc Iraq phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt để tạo cớ cho Washington phát động chiến tranh chống Baghdad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo thế giới một lần nữa đang phải đối mặt với những cáo buộc mới đáng lo ngại, theo cùng một kịch bản “gian trá”. Ông Baqaei đặt nghi vấn: “Liệu thế giới đã rút ra được bất kỳ điều gì từ những bài học thảm họa năm 2003, hay sẽ lại một lần nữa bị đánh lừa trên quy mô lớn?”.

Nghi vấn của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây gần đây cho biết Mỹ và Israel, 2 quốc gia đồng minh đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026, đang thúc đẩy trở lại cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mới nhất, tuyên bố với Fox News hôm 18/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng có những dấu hiệu cho thấy Iran có thể đang tìm cách phát triển vũ khí sinh học hoặc hóa học, sau khi chương trình hạt nhân của Tehran đã bị chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel phá hủy.