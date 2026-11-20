Kênh số 12 của Israel tối qua (19/11) dẫn một nguồn am hiểu vấn đề cho rằng trước sau gì Mỹ và Israel cũng sẽ phải tiến hành hành động quân sự với Iran. Vì vậy, tốt nhất là hành động sớm. Càng để lâu, điều kiện thực hiện càng khắc nghiệt.

Kênh này đồng thời cho biết trong vài tuần gần đây, Israel đã nhiều lần chuẩn bị cho cuộc tấn công tiềm tàng cùng Mỹ chống Iran. Mới nhất, trong cuộc tham vấn đặc biệt do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì và có sự tham gia của Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir, cùng nhiều quan chức an ninh cấp cao khác của Israel đêm 18/11, những người tham gia đã được phổ biến lại các quy định về bảo mật, động thái làm gợi nhớ đến giai đoạn Israel chuẩn bị trước các cuộc tấn công vào Iran tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026.

Hình ảnh máy bay bay ngang qua quốc kỳ Israel trong một chương trình biểu diễn trên không được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Israel, tại Tel Aviv, Israel, ngày 26/4/023. Ảnh minh hoạ: Reuters

Cùng ngày, hãng tin Reuters của Anh tiết lộ trong chuyến thăm vừa tiến hành đến Washington, Giám đốc Mossad Gofman đã thúc đẩy việc mở lại chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Nguồn tin dẫn lời một số quan chức phương Tây nói rằng ông trùm tình báo Israel đã cung cấp cho giới chức Mỹ “thông tin cụ thể” về tiến bộ của Iran trong chương trình hạt nhân. Ông Gofman cảnh báo Tehran đang tìm cách phát triển cả vũ khí sinh học lẫn vũ khí hóa học.

Mỹ và Israel đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Trong cả 2 cuộc chiến, Washington và Tel Aviv đều viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh cho cáo buộc.