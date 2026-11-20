Cáo buộc do phái bộ thường trực của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo, nêu ra. Trong thông cáo chính thức trên mạng xã hội X, phái bộ Iran cho rằng Mỹ và bộ 3 châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (còn được gọi là nhóm E3), đã “đạo đức giả” và áp dụng tiêu chuẩn kép trong triển khai hệ thống đảm bảo an toàn của IAEA. Tehran cũng cực lực lên án việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân tại Iran, nhấn mạnh rằng điều này trái pháp luật và không thể coi là biện pháp bảo vệ an toàn.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: Quân đội Iran

Trước đó, Iran nhiều lần chỉ trích gay gắt việc châu Âu và IAEA đã không ngăn chặn, thậm chí tiếp tay cho Mỹ tấn công Iran. Tehran cho rằng với sự hậu thuẫn của châu Âu, IAEA đã đưa ra báo cáo sai lệch và thiếu khách quan về chương trình hạt nhân của Iran, tạo cớ cho Mỹ và Israel phát động chiến tranh.