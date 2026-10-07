Iran bác bỏ đề xuất của Mỹ về đàm phán hạt nhân

Bình luận do quan chức cấp cao Iran trực tiếp tham gia tiến trình đàm phán, đưa ra với hãng tin Reuters và được các nguồn tin khu vực trích dẫn. Quan chức Iran khẳng định rằng, những đề xuất và ý tưởng mà Phó Tổng thống JD Vance đưa ra mới đây là trái ngược với yêu cầu của Tehran. Quan chức này chỉ rõ người Mỹ có quyền tự do đưa ra các đề xuất và ý tưởng. Tuy nhiên, những gì Washington vừa công bố là không chấp nhận được.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Cũng trong tuyên bố, quan chức Iran khẳng định Tehran và Washington hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân. Để đàm phán hạt nhân có thể diễn ra, Mỹ trước hết phải đáp ứng các đòi hỏi liên quan của Iran.

Trước đó, báo chí Israel đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Iran phải thực sự cắt giảm năng lực làm giàu hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ về giảm quy mô của chương trình hạt nhân trong tương lai. Ông Vance nhấn mạnh, nếu Iran muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, nước này cần thực hiện những bước đi cụ thể và có ý nghĩa liên quan năng lực hạt nhân.

Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán hạt nhân căng thẳng giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, dưới sự trung gian của Oman. Tuy nhiên, cả hai tiến trình đều bị đình lại giữa chừng khi Mỹ và Israel bất ngờ phát động chiến tranh chống Iran, lần lượt vào giữa tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Giới chức Iran thời gian qua nhiều lần khẳng định không còn tin tưởng vào đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đàm phán chỉ càng tạo thêm cớ cho Washington tấn công Tehran.