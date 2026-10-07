English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran bác bỏ đề xuất của Mỹ về đàm phán hạt nhân

Thứ Tư, 23:49, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức Iran hôm nay (7/10) đã bác bỏ đề xuất và ý tưởng của chính quyền Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, cho rằng chúng mâu thuẫn với các đòi hỏi của quốc gia Hồi giáo.

Bình luận do quan chức cấp cao Iran trực tiếp tham gia tiến trình đàm phán, đưa ra với hãng tin Reuters và được các nguồn tin khu vực trích dẫn. Quan chức Iran khẳng định rằng, những đề xuất và ý tưởng mà Phó Tổng thống JD Vance đưa ra mới đây là trái ngược với yêu cầu của Tehran. Quan chức này chỉ rõ người Mỹ có quyền tự do đưa ra các đề xuất và ý tưởng. Tuy nhiên, những gì Washington vừa công bố là không chấp nhận được.

iran bac bo de xuat cua my ve dam phan hat nhan hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Cũng trong tuyên bố, quan chức Iran khẳng định Tehran và Washington hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân. Để đàm phán hạt nhân có thể diễn ra, Mỹ trước hết phải đáp ứng các đòi hỏi liên quan của Iran.   

Trước đó, báo chí Israel đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 4/10, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Iran phải thực sự cắt giảm năng lực làm giàu hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ về giảm quy mô của chương trình hạt nhân trong tương lai. Ông Vance nhấn mạnh, nếu Iran muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, nước này cần thực hiện những bước đi cụ thể và có ý nghĩa liên quan năng lực hạt nhân.

Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều vòng đàm phán hạt nhân căng thẳng giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, dưới sự trung gian của Oman. Tuy nhiên, cả hai tiến trình đều bị đình lại giữa chừng khi Mỹ và Israel bất ngờ phát động chiến tranh chống Iran, lần lượt vào giữa tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026. Giới chức Iran thời gian qua nhiều lần khẳng định không còn tin tưởng vào đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc đàm phán chỉ càng tạo thêm cớ cho Washington tấn công Tehran.

co My Iran, ban co Iran My, quoc ky My Iran -reu.jpg

Đàm phán Mỹ - Iran tập trung vào chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran

VOV.VN - Ngày 26/2, vòng đàm phán thứ 3 giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh Mỹ gia tăng điều động khí tài, chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông và công bố các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều cá nhân, tổ chức được cho là góp phần hỗ trợ Iran bán dầu và phát triển tên lửa đạn đạo.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lập trường của Mỹ và Iran trước vòng đàm phán thứ 2 về hạt nhân tại Rome
Lập trường của Mỹ và Iran trước vòng đàm phán thứ 2 về hạt nhân tại Rome

VOV.VN - Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Iran sẽ diễn ra hôm nay (19/4) tại Rome, Italy. Trước thềm đàm phán, cả Mỹ và Iran đều khẳng định lập trường kiên quyết của mình đối với đối phương. Điều này báo hiệu cuộc đàm phán lần 2 sẽ còn nhiều khó khăn.

Lập trường của Mỹ và Iran trước vòng đàm phán thứ 2 về hạt nhân tại Rome

Lập trường của Mỹ và Iran trước vòng đàm phán thứ 2 về hạt nhân tại Rome

VOV.VN - Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân Iran sẽ diễn ra hôm nay (19/4) tại Rome, Italy. Trước thềm đàm phán, cả Mỹ và Iran đều khẳng định lập trường kiên quyết của mình đối với đối phương. Điều này báo hiệu cuộc đàm phán lần 2 sẽ còn nhiều khó khăn.

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân
Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

Việc cả Mỹ và Iran theo đuổi những mục tiêu khác nhau đã khiến các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) rơi vào tình trạng bế tắc.

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

Việc cả Mỹ và Iran theo đuổi những mục tiêu khác nhau đã khiến các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) rơi vào tình trạng bế tắc.

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân
Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Việc cả Mỹ và Iran theo đuổi những mục tiêu khác nhau đã khiến các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) rơi vào tình trạng bế tắc.

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

Toan tính của Mỹ và Iran phía sau bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Việc cả Mỹ và Iran theo đuổi những mục tiêu khác nhau đã khiến các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna (Áo) rơi vào tình trạng bế tắc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ