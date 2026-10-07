Thời sự quốc tế tối 7/10: Mỹ nêu điều kiện then chốt cho Iran để kết thúc xung đột
Thứ Tư, 22:16, 07/10/2026
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Iran cần cắt giảm "đáng kể" năng lực làm giàu hạt nhân để đáp ứng các yêu cầu của Washington và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai nước.
VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.
VOV.VN - Hải quân Mỹ đã khôi phục hoạt động của pháo 127 mm trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook sau khi một sự cố kỹ thuật kéo dài khiến hệ thống này phải ngừng hoạt động trong hai năm.