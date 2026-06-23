Iran bác tin cho phép thanh sát viên IAEA trở lại

Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này làm việc, là không đúng sự thật. Theo nguồn tin, trong các cuộc thảo luận với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 21-22/6, Iran không đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hạt nhân hay cơ chế thanh sát.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Tiếp đó, trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Ông Baqaei nêu rõ hợp tác giữa Tehran và IAEA sẽ tiếp tục theo cơ chế hiện hành và phù hợp với quyết định của Quốc hội cũng như Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Ngày 25/6/2025, tức ngay sau cuộc chiến 12 ngày với Mỹ và Israel, Quốc hội Iran đã thông qua bộ luật chính thức về đình chỉ hợp tác với IAEA, cáo buộc cơ quan này "mở đường" cho Israel tấn công các cơ sở hạt nhân tại Iran. Bộ luật cấm tất cả thanh sát viên của IAEA được vào lãnh thổ Iran, trừ khi Liên hợp quốc có thể đưa ra được đảm bảo an ninh vững chắc cho các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là mục tiêu trọng tâm trong lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đã nhất trí tại vòng thương thảo vừa tiến hành ở Thụy Sĩ. Giới phân tích đánh giá đây là tiến trình nhiều thách thức. Bởi thực tế, trước vòng đàm phán mới này, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo liên tiếp trong giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, nhưng đều không đi đến thỏa thuận. Đàm phán đều bị đình lại giữa chừng khi Israel và Mỹ bất ngờ phát động tấn công quân sự chống Iran, lần lượt vào các ngày 13/6/2025 và 28/2/2026.