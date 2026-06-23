Iran sẽ thiết lập “đường dây nóng” tại eo biển Hormuz với Mỹ

Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết hôm 22/6 rằng Iran và Mỹ đã “đạt được thỏa thuận thiết lập các cơ chế phối hợp, bao gồm một đường dây nóng và một trung tâm điều phối, để nếu có bất kỳ điểm chưa rõ ràng hoặc vấn đề nào phát sinh, các tàu thuyền có thể liên hệ với trung tâm đó”.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Iran trên chuyến bay trở về sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, ông Ghalibaf cho biết từ nay eo biển Hormuz sẽ được “quản lý theo các cơ chế của Iran” và “sẽ không bao giờ quay trở lại tình trạng như trước chiến tranh”.

Ông cam kết Iran sẽ “thực thi chính xác luật pháp quốc tế” và hành động nhanh chóng để giải quyết các sự cố hoặc hiểu lầm.

“Đương nhiên, cũng như các vấn đề có thể phát sinh ở Lebanon hoặc những nơi khác, các vấn đề cũng có thể xảy ra tại eo biển Hormuz. Như các bạn đã thấy, vào một số đêm thậm chí đã xảy ra các vụ đụng độ”, ông Ghalibaf nói,

Theo ông, đường dây nóng sẽ giúp bảo đảm “mức độ an toàn và lưu thông hàng hải cao nhất”. Khi được một phóng viên hỏi về mục đích của đường dây nóng này, ông trả lời: “Nếu phía Mỹ có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc nếu bất kỳ tàu thuyền nào cần làm rõ về lộ trình hay bất cứ vấn đề gì khác… họ có thể gọi”.

Ông Ghalibaf cũng khẳng định rằng trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, hai bên đã hoàn tất các chi tiết liên quan đến việc Iran được tiếp cận 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa cũng như các điều khoản về nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.