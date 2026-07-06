Vì sao ông Mojtaba Khamenei vắng mặt trong quốc tang cố lãnh đạo tối cao Iran?

Ba người con trai của cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã xuất hiện bên linh cữu ông trong lễ cầu nguyện diễn ra hôm 5/7. Tuy nhiên, ông Mojtaba Khamenei - người kế nhiệm ông trên cương vị lãnh đạo tối cao - không có mặt.

Người dân Iran tham dự lễ tang lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh ba người con của ông Ayatollah Ali Khamenei là Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện phía sau các linh cữu được quàn tại sân lớn của Đại điện Imam Khomeini ở Tehran. Bên cạnh linh cữu của Đại giáo chủ Ali Khamenei còn có linh cữu của 4 thành viên khác trong gia đình ông.

Ông Ali Khamenei cùng các thành viên trong gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28/2, thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng trước khi các bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức và chỉ huy quân sự cấp cao của Iran, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và hạ tầng của nước này.

Để thể hiện sự đoàn kết và tinh thần yêu nước, chính quyền Iran tổ chức quốc tang kéo dài một tuần dành cho ông Khamenei. Sau khi được quàn trong nhà để các lãnh đạo Iran và quan chức nước ngoài đến viếng, các linh cữu được đưa ra khu vực ngoài trời từ ngày 4/7.

Hôm 5/7, hàng chục nghìn người, gồm binh sĩ, học viên từ các trường dòng và người dân, đã đổ về khu vực Mosalla ở Tehran để tiễn biệt ông Khamenei và các thành viên trong gia đình. Nhiều người mang theo quốc kỳ với các khẩu hiệu kêu gọi trả đũa Mỹ và Israel, trong khi những người khác tập trung cầu nguyện tại khu phức hợp mang tên cố lãnh đạo Ayatollah Ruhollah Khomeini - người tiền nhiệm của ông Khamenei.

Theo truyền thông Iran, do lượng người đến viếng quá đông, lễ tiễn biệt đã được kéo dài thêm khoảng một giờ, đến 22h ngày 5/7 theo giờ địa phương.

Chưa có thông tin về ông Mojtaba Khamenei

Đến nay, chưa có bất kỳ hình ảnh hay thông tin chính thức nào về ông Mojtaba Khamenei kể từ sau cuộc không kích ngày 28/2. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng, ông Mojtaba Khamenei bị thương nặng trong vụ tấn công hồi tháng 2. Theo các nguồn tin này, khuôn mặt của Mojtaba bị biến dạng và ông bị thương nghiêm trọng ở chân.

Sự vắng mặt của ông Mojtaba tại lễ tang khiến nhiều người tham dự bày tỏ tiếc nuối.

"Tôi đã hy vọng cho đến phút cuối rằng ông ấy sẽ trực tiếp xuất hiện. Đó là điều duy nhất chúng tôi mong mỏi", một phụ nữ trẻ tham dự lễ tang nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Washington, Tehran cho rằng cuộc chiến cuối cùng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể và khẳng định đây là một thắng lợi trước một siêu cường.

Trong thời gian giao tranh, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính yếu tố này đã thúc đẩy Washington đẩy nhanh tiến trình hòa bình.

Tháng 6 vừa qua, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có việc dỡ phong tỏa hàng tỷ USD tài sản của Iran ở nước ngoài và nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt tài chính vốn gây sức ép lớn lên nền kinh tế nước này. Ông Trump cũng cho biết, hai bên tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình trong một tuần để Iran tổ chức quốc tang.

Trong lễ cầu nguyện cuối tuần qua, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cùng đứng phía sau các linh cữu. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy ông Masoud Khamenei nhiều lần bật khóc và lau nước mắt khi một giáo sĩ Hồi giáo chủ trì nghi thức cầu nguyện.

Hàng triệu người dự kiến tham gia lễ tang

Rất nhiều người dân Iran đã đổ về khu vực Mosalla từ đêm hôm trước. Mọi người thực hiện nghi thức truyền thống để bày tỏ sự tiếc thương. Hệ thống đường sắt đô thị Tehran cho biết đã ghi nhận khoảng 7 triệu lượt đi lại từ tối 4/7 đến sáng 5/7 khi người dân đổ về trung tâm thành phố.

Theo kế hoạch, sau lễ rước lớn tại Tehran vào hôm 6/7, linh cữu ông Khamenei sẽ được đưa đến thành phố Qom - trung tâm tôn giáo của Hồi giáo dòng Shiite tại Iran.

Sau đó, linh cữu sẽ được vận chuyển bằng đường bộ sang Iraq để cử hành nghi lễ tại hai thánh địa Najaf và Karbala vào ngày 7/7. Thi hài ông Ali Khamenei sẽ được đưa trở lại Iran vào ngày 9/7 để tham gia lễ rước tại thành phố Mashhad trước khi an táng.

Chính quyền Iran cho biết đang chuẩn bị huy động hàng triệu người tham gia các lễ rước trong những ngày tới, đồng thời bố trí phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm phục vụ người dân.