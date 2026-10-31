Iran bất ngờ rút ngắn thời hạn mở lại eo biển Hormuz

Trong các cuộc đàm phán, Iran đã đồng ý rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch mở lại eo biển Hormuz xuống còn hai ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đạt được một đề xuất cho phép rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch xuống còn hai ngày”, ông Araghchi nói.

Ông cho biết Iran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đề xuất đóng cửa các tuyến hàng hải khác.

“Việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của chúng tôi sẽ tạo tiền đề để nối lại đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những vấn đề trọng tâm trong các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ. Việc Tehran đưa ra thời hạn hai ngày để triển khai kế hoạch mở lại tuyến hàng hải chiến lược này có thể tạo thêm cơ sở cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo, song khả năng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc hai bên có thể thu hẹp bất đồng về các điều kiện liên quan hay không.