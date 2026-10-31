English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran bất ngờ rút ngắn thời hạn mở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 22:40, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đồng ý rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch mở lại eo biển Hormuz xuống còn hai ngày, đồng thời đưa ra các điều kiện đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong các cuộc đàm phán, Iran đã đồng ý rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch mở lại eo biển Hormuz xuống còn hai ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết.

iran bat ngo rut ngan thoi han mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đạt được một đề xuất cho phép rút ngắn thời gian triển khai kế hoạch xuống còn hai ngày”, ông Araghchi nói.

Ông cho biết Iran yêu cầu công nhận tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, đồng thời đề xuất đóng cửa các tuyến hàng hải khác.

“Việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của chúng tôi sẽ tạo tiền đề để nối lại đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những vấn đề trọng tâm trong các nỗ lực ngoại giao giữa Iran và Mỹ. Việc Tehran đưa ra thời hạn hai ngày để triển khai kế hoạch mở lại tuyến hàng hải chiến lược này có thể tạo thêm cơ sở cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo, song khả năng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc hai bên có thể thu hẹp bất đồng về các điều kiện liên quan hay không.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran chặn máy bay “thù địch”, phòng không kích hoạt gần Hormuz
Iran chặn máy bay “thù địch”, phòng không kích hoạt gần Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 29/10 đưa tin, các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn một "máy bay chiến đấu thù địch" gần đảo Qeshm, tại eo biển Hormuz.

Iran chặn máy bay “thù địch”, phòng không kích hoạt gần Hormuz

Iran chặn máy bay “thù địch”, phòng không kích hoạt gần Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 29/10 đưa tin, các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn một "máy bay chiến đấu thù địch" gần đảo Qeshm, tại eo biển Hormuz.

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel
Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong khi các cường quốc khu vực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, Tehran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ các điều kiện mà nước này coi là những “lằn ranh đỏ”.

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong khi các cường quốc khu vực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, Tehran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ các điều kiện mà nước này coi là những “lằn ranh đỏ”.

Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ
Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư; Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11; EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink ...

Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ

Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư; Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11; EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink ...

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ