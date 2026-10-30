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Iran chặn máy bay “thù địch”, phòng không kích hoạt gần Hormuz

Thứ Sáu, 09:44, 30/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 29/10 đưa tin, các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chặn một "máy bay chiến đấu thù địch" gần đảo Qeshm, tại eo biển Hormuz.

Vụ Iran chặn máy bay "thù địch" diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về các tiếng nổ và hoạt động được cho là có liên quan đến hệ thống phòng không trong khu vực.

iran chan may bay thu dich , phong khong kich hoat gan hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo các hãng thông tấn Tasnim và Mehr của Iran, IRGC đã phát hiện, ngăn chặn chiếc máy bay và buộc nó rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, các hãng tin không công bố quốc gia sở hữu cũng như chủng loại của máy bay. Đến nay, giới chức Iran chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Fars đưa tin, một số tiếng nổ vang lên tại khu vực eo biển Hormuz, trong đó có vùng biển ngoài khơi thành phố Sirik và đảo Qeshm.

Dẫn lời các nguồn tin địa phương, Fars cho biết người dân trên đảo Qeshm đã nhìn thấy những tia sáng và nghe thấy âm thanh bất thường trên bầu trời. Một số nguồn tin nhận định các hệ thống phòng không có thể đã được kích hoạt.

Theo Fars, những thông tin ban đầu cho thấy một số tiếng nổ có thể xuất phát từ hoạt động bắn súng cảnh cáo nhằm vào các tàu thuyền bị nghi hoạt động trái phép tại eo biển Hormuz.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ giới chức Iran về vụ máy bay bị chặn cũng như nguyên nhân và bản chất của các tiếng nổ được ghi nhận trong khu vực. Các thông tin liên quan vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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