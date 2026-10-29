Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ

Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư: Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.

Xung đột Mỹ - Iran khiến an ninh vùng Vịnh xấu đi. Ảnh: AP

Theo tuyên bố đăng trên Telegram ngày 27/10, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các điều kiện do giới chức nước này đặt ra, nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng như tình trạng không chiến tranh, không hòa bình hiện nay". Tuyên bố này được đưa ra khi ông Mojtaba Khamenei gặp ông Mohsen Rezaee, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran.

IAEA muốn tiếp cận lượng Urani đã làm giàu của Iran: Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 27/10 hối thúc Iran cung cấp thông tin, đồng thời cho phép tiếp cận số Urani đã làm giàu và từng được công bố trước đây của Tehran. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực và quốc tế.

Yêu cầu Iran cung cấp thông tin và cho phép IAEA tiếp cận số Urani đã làm giàu của Tehran, được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra hôm 27/10 trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chi phí cho xung đột Iran của Mỹ đã lên hơn 47 tỷ USD: Quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỷ USD để tiến hành cuộc xung đột ở Iran trong 8 tháng qua, cao hơn hơn 25% so với ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa hồi tháng 7.

Mỹ đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng tấn công Iran. Ảnh: AP

Đây là số liệu mà Lầu Năm Góc vừa công bố, với ước tính tới ngày 16/10. Phần lớn chi phí hoạt động của cuộc chiến này bao gồm hơn 29 tỷ USD để thay thế kho đạn dược đã tiêu hao trong chiến sự và hơn 6 tỷ USD để thay thế thiết bị quân sự. Các con số này không bao gồm ước tính chi phí sửa chữa thiệt hại đối với các căn cứ của Mỹ do các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran gây ra.

Châu Âu phản ứng trái chiều sau cuộc điện đàm giữa Nga, Phần Lan, Na Uy về Ukraine: Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đang thu hút sự quan tâm của các nước châu Âu, đồng thời cũng gây ra những phản ứng trái chiều trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine đang được thúc đẩy.

Ngày 27/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store theo đề nghị của hai nhà lãnh đạo. Nội dung trao đổi tập trung vào tình hình xung đột Ukraine, các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây và triển vọng thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm là sự tiếp nối các cuộc tiếp xúc gần đây tại Na Uy và cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Saint Petersburg.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo mở rộng thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 27/10 cho biết thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine đã được mở rộng ra ngoài thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn xe vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, bà Melania Trump cho biết thời điểm bắt đầu thực hiện thỏa thuận đã được đẩy sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm bảo vệ tính mạng người dân và đẩy nhanh việc cung cấp các mặt hàng cứu trợ thiết yếu. Phạm vi địa lý của lệnh ngừng bắn cũng được mở rộng ra các khu vực lân cận Oleshky thuộc tỉnh Kherson, tạo hành lang an toàn cho hoạt động nhân đạo.

Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết các cuộc đàm phán sơ bộ về ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Abu Dhabi, UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 4/11, trong bối cảnh các bên tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Binh sỹ Nga khai hỏa vào vị trí đối phương. Ảnh: TASS

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Warsaw, ông Tusk cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đánh giá cuộc tiếp xúc gần đây với Nga bằng thái độ "lạc quan rất thận trọng", trong bối cảnh triển vọng đàm phán tại Abu Dhabi vẫn chưa chắc chắn.

EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink sau sự cố tại Ukraine: Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết những gián đoạn trong hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine đã thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) nối lại các cuộc thảo luận về tăng cường năng lực quốc phòng và giảm phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 15-16/10, một trong những vấn đề được quan tâm là tình trạng hoạt động của Starlink bị hạn chế tại Ukraine, dẫn đến tranh cãi công khai giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bầu cử Quốc hội Israel: Đảng của Thủ tướng Netanyahu giành nhiều ghế nhất: Đêm 27/10, tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc với tỷ lệ cử tri tham gia khá cao. Kết quả thăm dò cho thấy, đảng cánh hữu Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều ghế nhất, nhưng chưa đủ để đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.

Kết quả thăm dò do đài Kan, kênh số 12 và kênh số 13 của Israel tiến hành riêng rẽ tại các điểm bỏ phiếu cho thấy đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, có thể giành được 24-25 ghế, nhiều nhất trong số các chính đảng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Israel năm 2026. Về thứ 2 là đảng Yashar của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot với khoảng 21-24 ghế.

Bầu cử Quốc hội Israel: Phe đối lập tuyên bố chiến thắng: Dù quá trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, phe đối lập tại Israel đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội tổ chức ngày 27/10.

Kết quả một số cuộc thăm dò vừa công bố cho thấy, đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể giành được 27 ghế, nhiều hơn mức 24-25 ghế theo như kết quả khảo sát đêm 27/10. Trong khi đó, đảng Yashar của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot có thể chỉ giành được 21-22 ghế, tụt từ mức 23-24 ghế so với khảo sát tại hòm phiếu đêm qua. Bất chấp thực tế này, các lãnh đạo đối lập vẫn tuyên bố chiến thắng.

Ông Trump đề cập khả năng hợp tác với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ hoặc sử dụng quyền phủ quyết đối với các dự luật nếu đảng này giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện sau cuộc bầu cử tại Mỹ giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Phát biểu với báo giới tại căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một tới bang Texas tham gia một sự kiện vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi về cách thức hợp tác với đảng Dân chủ trong trường hợp phe đối lập giành đa số tại một hoặc cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Ông Trump muốn biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ? Tổng thống Donald Trump ngày 27/10 đã đề cập đến khả năng biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Ông nói đùa rằng quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này cuối cùng có thể bầu ra một thống đốc thay vì một tổng thống.

"Và ai biết được, có thể một ngày nào đó không xa đất nước đó [Venezuela] sẽ trở thành một tiểu bang thứ 51 thịnh vượng. Điều này là có thể. Hãy làm điều đó. Hãy biến đất nước đó thành tiểu bang thứ 51", ông Trump nói với những người ủng hộ tại Cảng Corpus Christi ở bang Texas khi tiến hành vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại đây.

Ông Trump muốn cấm sử dụng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" trong tài liệu liên bang: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố muốn chấm dứt việc sử dụng các thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI), thay thế bằng thuật ngữ "siêu trí tuệ", viết tắt là "SI".

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "trí tuệ nhân tạo" là cách gọi không chính xác và không phản ánh đúng những tiến bộ của công nghệ hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chính quyền của ông sẽ sớm chính thức cấm sử dụng các thuật ngữ AI và trí tuệ nhân tạo trong những tài liệu liên quan của chính phủ liên bang.