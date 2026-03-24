Iran bổ nhiệm lãnh đạo mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

Theo ông Mehdi Tabatabaei - Phó lãnh đạo phụ trách truyền thông thuộc văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đăng trên nền tảng X. ông Mohammad Baqer Zolqadr được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC).

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) có nhiệm vụ điều phối chính sách an ninh và đối ngoại. Thành phần hội đồng bao gồm các quan chức cấp cao trong quân đội, tình báo và chính phủ, cùng đại diện của Lãnh tụ Tối cao - người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề quốc gia.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm Thư ký mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: CCTV

Ông Zolqadr từng là chỉ huy trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và đảm nhiệm nhiều vị trí an ninh quan trọng như Thứ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, cũng như cố vấn cho Chánh án về phòng chống tội phạm.

Ông cũng từng đứng đầu ban bầu cử của phe chính trị bảo thủ cứng rắn, Mặt trận Các lực lượng Cách mạng Hồi giáo.

Từ năm 2022, ông giữ chức Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia - cơ quan có nhiệm vụ giải quyết bất đồng giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ - hội đồng gồm các giáo sĩ và luật gia Hồi giáo có quyền phủ quyết luật và giám sát bầu cử.