Iran bổ nhiệm lãnh đạo mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

Thứ Ba, 19:17, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 24/3 đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là nhân vật cấp cao trong phe chính trị bảo thủ cứng rắn để thay thế ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel tuần trước.

Theo ông Mehdi Tabatabaei - Phó lãnh đạo phụ trách truyền thông thuộc văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đăng trên nền tảng X. ông Mohammad Baqer Zolqadr được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC).

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) có nhiệm vụ điều phối chính sách an ninh và đối ngoại. Thành phần hội đồng bao gồm các quan chức cấp cao trong quân đội, tình báo và chính phủ, cùng đại diện của Lãnh tụ Tối cao - người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề quốc gia.

 

 

iran bo nhiem lanh dao moi hoi dong an ninh quoc gia toi cao hinh anh 1
Ông Mohammad Bagher Zolghadr được bổ nhiệm làm Thư ký mới Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: CCTV

Ông Zolqadr từng là chỉ huy trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và đảm nhiệm nhiều vị trí an ninh quan trọng như Thứ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh, Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, cũng như cố vấn cho Chánh án về phòng chống tội phạm.

Ông cũng từng đứng đầu ban bầu cử của phe chính trị bảo thủ cứng rắn, Mặt trận Các lực lượng Cách mạng Hồi giáo.

Từ năm 2022, ông giữ chức Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia - cơ quan có nhiệm vụ giải quyết bất đồng giữa Quốc hội và Hội đồng Giám hộ - hội đồng gồm các giáo sĩ và luật gia Hồi giáo có quyền phủ quyết luật và giám sát bầu cử.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tin liên quan

Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm
VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

Pakistan bất ngờ nổi lên như “đầu mối” liên lạc giữa Mỹ và Iran
VOV.VN - Pakistan bất ngờ nổi lên như một trong các kênh trung gian giữa Mỹ và Iran, góp phần hạ nhiệt xung đột và thúc đẩy các kênh đối thoại gián tiếp.

