Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

Thứ Ba, 17:35, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào các cơ sở tên lửa và trụ sở của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng nhiều đợt tấn công tên lửa dồn dập chỉ trong vài giờ. Dù có những tín hiệu ngoại giao song khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn được đánh giá là rất xa vời.

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong các đợt không kích kéo dài suốt ngày 23/3 và rạng sáng 24/3, Không quân Israel đã đánh trúng nhiều kho lưu trữ tên lửa đạn đạo và các cơ sở đầu não của Iran.

israel tuyen bo tiep tuc tan cong toan luc, iran na ten lua tap kich xuyen dem hinh anh 1
Iran tấn công tên lửa dồn dập vào thủ đô Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Tehran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hai trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng một cơ sở thuộc Bộ Tình báo Iran. Ngoài ra, các đòn tấn công cũng nhằm vào kho vũ khí và hệ thống phòng không, cho thấy nỗ lực làm suy yếu toàn diện năng lực quân sự của Tehran.

Quân đội Israel cho biết riêng trong đêm qua, hơn 50 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công, bao gồm các bệ phóng và cơ sở quân sự. 

Ở chiều ngược lại, Iran đã tiến hành ít nhất 7 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Các đợt tập kích diễn ra xuyên đêm, kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực.

Tại Dimona – nơi gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev, còi báo động vang lên trong làn sóng tấn công mới nhất. Trong khi đó, Tel Aviv ghi nhận nhiều điểm trúng đạn, với hình ảnh các tòa nhà hư hại, cháy nổ và khói đen bao trùm. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới nhiều địa điểm bị ảnh hưởng tại miền Trung Israel.

Dù nhiều quốc gia đang nỗ lực làm trung gian để giải quyết cuộc xung đột hiện nay, phía Israel cho biết chưa có đề xuất cụ thể nào được đặt lên bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục: “Chúng tôi đang tấn công Iran với toàn bộ sức mạnh”. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố còn “hàng nghìn mục tiêu” và chiến dịch có thể kéo dài thêm nhiều tuần.

 

Giang Bùi/VOV.VN
Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông giữa xung đột với Iran
VOV.VN - Mỹ rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi Trung Đông để sửa chữa sau sự cố hỏa hoạn, khiến hiện diện quân sự của Washington tại khu vực suy giảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại cho các cơ sở hạt nhân
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran là “hành động gây hấn”, đồng thời yêu cầu hai quốc gia này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra.

