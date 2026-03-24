Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm

Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong các đợt không kích kéo dài suốt ngày 23/3 và rạng sáng 24/3, Không quân Israel đã đánh trúng nhiều kho lưu trữ tên lửa đạn đạo và các cơ sở đầu não của Iran.

Iran tấn công tên lửa dồn dập vào thủ đô Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Tại thủ đô Tehran, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm hai trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng một cơ sở thuộc Bộ Tình báo Iran. Ngoài ra, các đòn tấn công cũng nhằm vào kho vũ khí và hệ thống phòng không, cho thấy nỗ lực làm suy yếu toàn diện năng lực quân sự của Tehran.

Quân đội Israel cho biết riêng trong đêm qua, hơn 50 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công, bao gồm các bệ phóng và cơ sở quân sự.

Ở chiều ngược lại, Iran đã tiến hành ít nhất 7 đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Các đợt tập kích diễn ra xuyên đêm, kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực.

Tại Dimona – nơi gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev, còi báo động vang lên trong làn sóng tấn công mới nhất. Trong khi đó, Tel Aviv ghi nhận nhiều điểm trúng đạn, với hình ảnh các tòa nhà hư hại, cháy nổ và khói đen bao trùm. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới nhiều địa điểm bị ảnh hưởng tại miền Trung Israel.

Dù nhiều quốc gia đang nỗ lực làm trung gian để giải quyết cuộc xung đột hiện nay, phía Israel cho biết chưa có đề xuất cụ thể nào được đặt lên bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục: “Chúng tôi đang tấn công Iran với toàn bộ sức mạnh”. Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố còn “hàng nghìn mục tiêu” và chiến dịch có thể kéo dài thêm nhiều tuần.