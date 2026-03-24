中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

Thứ Ba, 17:39, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ngày sau khi bất ngờ “giảm tốc” các cuộc tấn công tên lửa về phía Israel, hôm nay (24/3), Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích dữ dội, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược tại Israel.

Truyền thông Israel cho biết, chỉ trong chưa đầy nửa ngày hôm nay (24/3), Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn 2 cuộc tấn công so ngày 23/3.

Mục tiêu nhắm đến của tên lửa Iran hôm nay gồm cả khu vực miền Trung, Jerusalem và phía Nam Israel. Trong đó cuộc tấn công vào khu vực Tel Aviv khiến 4 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Tên lửa sử dụng trong cuộc tập kích có đầu nổ nặng khoảng 100kg. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được thống kê.

iran day manh tan cong israel, 2 nuoc vung vinh co the som tham chien hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel thông báo đã phát động các cuộc không kích xuyên đêm đánh phá hơn 50 mục tiêu của chính quyền Iran tại khu vực miền Trung và phía Bắc nước này. Trong số các cơ sở bị tập kích có các kho chứa tên lửa đạn đạo, cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Tình báo Iran, kho chứa vũ khí và các hệ thống phòng không.   

Cũng trong sáng nay, truyền thông khu vực cho biết, lực lượng Mỹ đã không kích một vị trí của nhóm vũ trang thân Iran ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq. Cuộc oanh tạc khiến ít nhất 7 tay súng của nhóm Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hiện chưa rõ đòn không kích này có bất kỳ liên hệ nào với vụ các tay súng Iraq bắn 7 quả rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở phía Bắc Syria hồi tối qua hay không.

Về tương lai chiến sự, tờ Wall Street Journal hôm nay đưa tin: 2 nước Vùng Vịnh là Saudi Arabia và UAE, đang ngày càng tiến gần hơn tới quyết định tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran Israel Iran tấn công Israel vùng Vịnh xung đột Trung Đông tấn công tên lửa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel không kích trung tâm thủ đô Tehran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 23/3 cho biết đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà họ cho là của chính quyền Iran tại khu vực trung tâm Tehran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

Thủ tướng Israel: Xung đột với Iran có thể kết thúc sớm hơn dự báo

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/3 nhận định cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran có thể kết thúc sớm hơn so với dự báo hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ