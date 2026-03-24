Iran đẩy mạnh tấn công Israel, 2 nước Vùng Vịnh có thể sớm tham chiến

Truyền thông Israel cho biết, chỉ trong chưa đầy nửa ngày hôm nay (24/3), Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel, nhiều hơn 2 cuộc tấn công so ngày 23/3.

Mục tiêu nhắm đến của tên lửa Iran hôm nay gồm cả khu vực miền Trung, Jerusalem và phía Nam Israel. Trong đó cuộc tấn công vào khu vực Tel Aviv khiến 4 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị hư hại. Tên lửa sử dụng trong cuộc tập kích có đầu nổ nặng khoảng 100kg. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra, chưa được thống kê.

Một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ảnh: AP

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel thông báo đã phát động các cuộc không kích xuyên đêm đánh phá hơn 50 mục tiêu của chính quyền Iran tại khu vực miền Trung và phía Bắc nước này. Trong số các cơ sở bị tập kích có các kho chứa tên lửa đạn đạo, cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Tình báo Iran, kho chứa vũ khí và các hệ thống phòng không.

Cũng trong sáng nay, truyền thông khu vực cho biết, lực lượng Mỹ đã không kích một vị trí của nhóm vũ trang thân Iran ở tỉnh Anbar, phía Tây Iraq. Cuộc oanh tạc khiến ít nhất 7 tay súng của nhóm Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hiện chưa rõ đòn không kích này có bất kỳ liên hệ nào với vụ các tay súng Iraq bắn 7 quả rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở phía Bắc Syria hồi tối qua hay không.

Về tương lai chiến sự, tờ Wall Street Journal hôm nay đưa tin: 2 nước Vùng Vịnh là Saudi Arabia và UAE, đang ngày càng tiến gần hơn tới quyết định tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran.