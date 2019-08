Iran cảnh báo chiến tranh bùng nổ nếu Israel hiện diện ở vùng Vịnh

Tư lệnh Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Reza Tangsiri ngày 11/8 cảnh báo, bất cứ sự hiện diện không chính đáng nào của Israel tại Vịnh Ba Tư có thể gây ra một sự đối đầu trong khu vực và trách nhiệm để xảy ra những hậu quả như vậy thuộc về Mỹ và Anh.

Tàu chở dầu Stena của Anh bị Iran bắt giữ. Ảnh: AP.

Phát biểu với kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon, ông Alireza Tangsiri nêu rõ: "Mỹ và Anh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng quân đội Israel tại vùng biển Vịnh Ba Tư. Bất kỳ sự hiện diện của chính quyền Israel trong vùng biển Vịnh Ba Tư đều là bất hợp pháp. Nó có thể dẫn đến cuộc xung đột quân sự và đối đầu trong khu vực”.

Ông Tangsiri – người nằm trong số các quan chức Iran bị Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt ngày 24/6, cho biết thêm: “Các chỉ huy của chúng tôi có thể bắt giữ những con tàu vi phạm bất cứ khi nào, ngay cả khi nó được tháp tùng bởi các lực lượng của Anh và Mỹ. Bằng cách thiết lập một liên minh bất hợp pháp trong khu vực, Mỹ và Anh đang cố gắng thực hiện các kịch bản của riêng họ. An ninh của Vịnh Ba Tư là một trong những ưu tiên của Iran và chúng tôi tin rằng các tuyến vận chuyển của Iran phải duy trì sự tiếp cận của quốc tế”.

Ông Tangsiri nhấn mạnh, lực lượng hải quân Iran có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz cùng với Vịnh Ba Tư và không cần sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài. Cảnh báo cứng rắn của Tư lệnh Hải quân Iran được đưa ra sau khi có các thông tin về việc Israel đã đồng ý tham gia vào liên minh hàng hải quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Vịnh Ba Tư, mà Washington cho là nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi di chuyển qua các tuyến đường thủy trong khu vực sau một loạt vụ việc bắt giữ tàu chở dầu.

Theo Ynet News, trong phiên họp kín của Ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Knesset (Nghị viện Israel), Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố, Tel Aviv sẽ cung cấp sự hỗ trợ về tình báo và các “lĩnh vực không xác định khác” cho các hoạt động của liên minh do Mỹ đứng đầu, có tên gọi Chiến dịch Canh gác (Operation Sentinel)./.