  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ - Iran lần đầu tiên liên lạc trực tiếp kể từ khi xung đột bùng phát?

Thứ Ba, 11:23, 17/03/2026
VOV.VN - Một quan chức cấp cao Mỹ bác bỏ yêu cầu “bồi thường” từ phía Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, song cho biết ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, các quan chức Iran những ngày qua khẳng định nước này không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Washington.

Theo một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin, một kênh liên lạc trực tiếp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã được kích hoạt trở lại trong những ngày gần đây. Hiện chưa rõ mức độ thực chất của các thông điệp được trao đổi giữa hai bên, song đây là lần đầu tiên ghi nhận liên lạc trực tiếp kể từ khi xung đột bùng phát hơn 2 tuần trước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Sau khi thông tin được công bố, ông Araghchi đã lên tiếng phủ nhận trên nền tảng X, cho biết: “Lần liên hệ cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi cấp trên của ông ta quyết định "khai tử" con đường ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Iran. Mọi tuyên bố trái ngược dường như chỉ nhằm đánh lạc hướng giới giao dịch dầu mỏ và công chúng".

Đáp lại, một quan chức Mỹ cáo buộc Ngoại trưởng Iran “nói không đúng sự thật” và khẳng định chính phía Tehran là bên chủ động liên hệ trước. Theo các nguồn tin, ông Araghchi đã gửi tin nhắn trực tiếp cho ông Witkoff, tập trung vào khả năng chấm dứt xung đột. Trước đó, Drop Site News đưa tin, ông Witkoff cũng đã nhắn tin cho phía Iran, trong khi một số quan chức Tehran cho biết, Ngoại trưởng Iran không phản hồi các tin nhắn từ Nhà Trắng. Phía Mỹ khẳng định nỗ lực tiếp cận xuất phát từ Iran, song nhấn mạnh Washington “không tham gia đàm phán” vào thời điểm hiện tại. Cả hai nguồn tin đều không tiết lộ chi tiết về số lượng hay nội dung các tin nhắn đã trao đổi.

Tổng thống Donald Trump ngày16/3 cho biết Iran đã liên hệ với Mỹ, nhưng chưa rõ những người tham gia có đủ thẩm quyền để đạt được thỏa thuận hay không.

“Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang liên hệ với phía chúng tôi… chúng tôi có những người muốn đàm phán với chúng tôi nhưng không rõ họ là ai", ông Trump nói với báo giới. Dù tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Tehran, ông Trump cho biết ông không phản đối đối thoại “vì đôi khi điều tích cực có thể xuất hiện từ đó".

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng tình hình lãnh đạo tại Iran hiện thiếu rõ ràng, khi nhiều quan chức cấp cao đã thiệt mạng. Ông đề cập đến việc Lãnh tụ tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei, chưa xuất hiện công khai và thậm chí có thể đã qua đời.

Một quan chức cấp cao Mỹ bác bỏ yêu cầu “bồi thường” từ phía Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, song cho biết ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận cho phép Iran “hội nhập với phần còn lại của thế giới và thu lợi từ xuất khẩu dầu mỏ".

“Tổng thống luôn sẵn sàng cho một thỏa thuận, nhưng không đàm phán từ vị thế yếu và không từ bỏ những căn nguyên của cuộc xung đột này", quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Iran những ngày qua khẳng định nước này không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào với chính quyền ông Trump. Tehran cho biết không quan tâm đến một lệnh ngừng bắn tạm thời - điều có thể tạo cơ hội để Mỹ và Israel tái tổ chức và tấn công trở lại mà yêu cầu các bảo đảm cho một thỏa thuận hòa bình mang tính lâu dài.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: đàm phán Mỹ Iran lập trường đàm phán ẩn số quyền lực cuộc chiến Iran đàm phán ngừng bắn thỏa thuận hòa bình Tổng thống Trump
Các chiến thuật bất đối xứng của Iran tác động tới Mỹ và Israel như thế nào?
VOV.VN - Cách tiếp cận bất đối xứng đã giúp Iran tồn tại trước các lệnh trừng phạt khắc nghiệt, các chiến dịch bí mật và những cuộc tấn công thường xuyên, đồng thời vẫn duy trì khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ, lãnh thổ Israel và cơ sở hạ tầng tại vùng Vịnh.

Vì sao Iran được coi là “pháo đài tự nhiên” khó tấn công nhất Trung Đông?
VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.

Ông Trump đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì chiến sự với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết Nhà Trắng đã đề nghị hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông, dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4, khoảng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến với Iran.

