Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

Cảnh báo không trở lại đàm phán với Mỹ, được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra hôm nay, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công hủy diệt Iran, nếu hai bên không đi đến thỏa thuận. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhấn mạnh điều thứ 13 của thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran, đã ghi rõ ràng rằng: các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra, nếu đe dọa còn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Trước đó, tuyên bố với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6/7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phá hủy hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng tại Iran, khiến 91 triệu người Iran bị ảnh hưởng, nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Phản ứng mới của Ngoại trưởng Iran khiến truyền thông và giới phân tích lo ngại lịch trình đàm phán mới Mỹ-Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan, có thể bị đình trệ, thậm chí phá sản.

Liên quan tình hình eo biển Hormuz, truyền thông Nhà nước Iran trưa nay xác nhận có một tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Nguồn tin khẳng định phương tiện bị tập kích do không tuân thủ cảnh báo lưu thông, song không nói rõ hành động tấn công do bên nào thực hiện.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định và bốc cháy tại vị trí cách cảng Limah của Oman khoảng 13 km về phía Đông. Đây là vụ tập kích tàu hàng đầu tiên được ghi nhận tại eo biển Hormuz trong tháng 7 này. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tấn công cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã lên án việc Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cáo buộc Iran thả thủy lôi xuống vùng biển này. Viết trên mạng xã hội X sáng sớm nay, ông Baqaei khẳng định phát ngôn của Ngoại trưởng Đức về eo Hormuz cho thấy sự “đồng lõa” của Berlin trong cuộc chiến chống người dân Iran. Do đó, Đức cần phải chịu trách nhiệm về vai trò của nước này trong cuộc chiến chống lại Iran.