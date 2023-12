Iran cảnh báo Mỹ về ý tưởng lập lực lượng bảo vệ tàu ở Biển Đỏ

Truyền thông Iran cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mohammad Reza Ashtiani đã cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với “những vấn đề đặc biệt” nếu muốn thành lập một lực lượng quốc tế để bảo vệ hàng hải ở Biển Đỏ.

Cảnh báo của ông Ashtiani được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Jake Sullivan tuyên bố vào tuần trước về việc đang đàm phán với các nước khác để thành lập lực lượng đặc nhiệm hàng hải để đảm bảo tàu thuyền qua lại an toàn ở Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền qua lại ở khu vực này, như một phần hệ lụy của cuộc chiến do Israel tiến hành tại Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani phát biểu tại một sự kiện ở Tehran hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Mỹ cho biết, các tàu chiến của nước này đã di chuyển trong khu vực để giải cứu các tàu bị tấn công ở Biển Đỏ, đồng thời đã bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa của lực lượng Houthi.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran không tiết lộ các biện pháp mà nước này dự định chuẩn bị thực hiện, nhằm đáp trả việc thành lập lực lượng quốc tế ở Biển Đỏ được Mỹ hỗ trợ, tuy nhiên ông này cho biết không ai được phép hành động trong khu vực mà Iran kiểm soát.

Đầu tháng này, truyền thông Israel đưa tin, Tel Aviv và Washington đang xem xét thành lập một lực lượng đặc nhiệm ở Biển Đỏ, nhằm đáp trả các cuộc tấn công do nhóm Houthi tiến hành nhằm vào các tàu của Israel. Theo các báo cáo này, Israel đã tiếp cận các quốc gia, bao gồm Anh và Nhật Bản để đề nghị thành lập một lực lượng hải quân sau khi phiến quân Houthi tấn công 3 tàu thương mại có liên hệ với Israel.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tấn công mọi tàu thương mại qua khu vực Biển Đỏ có liên quan đến Israel. Ảnh: Aljazeera

Trước đó hôm 9/12 vừa qua, lực lượng Houthi tuyên bố sẽ tấn công mọi tàu thương mại hướng đến Israel, bất kể các con tàu này mang cờ quốc tịch nước nào hoặc do bất kỳ tổ chức nào điều hành. Động thái này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Dải Gaza trước cuộc chiến do Israel tiến hành đã gây ra thương vong khủng khiếp cho dân thường Palestine ở dải đất này trong hơn 2 tháng qua.