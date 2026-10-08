Iran cảnh báo sẵn sàng "tấn công phủ đầu" Mỹ

Tuyên bố của Iran được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran đang kiểm soát chặt chẽ Eo biển Hormuz.

Iran thử tên lửa. Ảnh: Reuters

“Nếu tình hình đòi hỏi, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động phủ đầu trong thời gian tới nhằm ngăn chặn đối phương thực hiện bất kỳ hành động xâm lược hoặc xâm nhập nào”, Thiếu tướng Mohammad Akrami-Nia, người phát ngôn quân đội chính quy Iran, nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Các quan chức IRGC cũng tuyên bố Tehran đang kiểm soát Eo biển Hormuz, bất chấp việc Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này.

“Eo biển Hormuz đã bị đóng và các lực lượng vũ trang đang kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi các yêu cầu chính đáng của Iran được đáp ứng”, Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của IRGC, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Ông Naqdi cho rằng một số tàu đang sử dụng các tàu nhỏ để vận chuyển dầu qua eo biển và sang các tàu chở dầu lớn hơn.

“Sắp tới, một số tuyến đường do những đối tượng vi phạm tạo ra bằng cách nổ mìn phá hủy các lối đi qua những khu vực có đá ngầm tự nhiên tại Eo biển Hormuz sẽ bị chặn lại”, ông Naqdi nói.

Một cố vấn khác của IRGC, Thiếu tướng Amirahmadi, cho biết các cơ quan quốc tế ghi nhận trung bình khoảng 10 tàu đi qua Eo biển Hormuz mỗi ngày, giảm mạnh so với gần 125 tàu trước khi cuộc chiến bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2.

“Đây chủ yếu là những tàu đi qua tuyến đường thủy và luồng hàng hải được chỉ định với sự cho phép của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Amirahmadi nói.