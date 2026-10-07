Nóng thế giới hôm nay 7/10: Iran cho rằng đàm phán với Mỹ không còn ý nghĩa

Mỹ tuyên bố chặn 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa Iran: Lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh ngày 5/10 thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: Reuters

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, kể từ khi áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran từ giữa tháng 7, quân đội Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 130 tàu và vô hiệu hóa 3 phương tiện từ chối tuân thủ. Ngoài ra, CENTCOM đã tấn công và phá hủy 13 tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa, hoặc nằm trong danh sách hạm đội tàu bóng tối của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ông Trump nghi Iran liên quan vụ Flydubai: Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin Iran liên quan vụ Flydubai. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance nói chưa có bằng chứng mang tính kết luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông tin rằng Iran có liên quan đến sự cố trên chuyến bay của Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv hồi cuối tháng 9, dù giới chức Mỹ đến nay chưa công bố kết luận điều tra chính thức. Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có tin Iran liên quan đến vụ việc hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có. Cá nhân tôi tin là có”.

Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài về giao dịch với Iran: Ngày 5/10, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng họ có thể bị Mỹ trừng phạt mà không cần báo trước nếu tiếp tục giao dịch với Iran.

Trong thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các định chế tài chính Iran đã bị trừng phạt có thể bị nhắm mục tiêu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Mỹ kêu gọi các tổ chức này lập tức chấm dứt các hoạt động và quan hệ liên quan.

Cảnh báo được đưa ra trong khuôn khổ chiến dịch có tên “Cô lập kinh tế”, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố hồi tháng 8. Chiến dịch này nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các cá nhân và thực thể hỗ trợ Iran.

Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran: Tổng thống Iran ngày 5/10 khẳng định đàm phán với Mỹ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ Nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại.

Trong tuyên bố chính thức được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đã 3 lần phát động tấn công chống Iran, ngay sau khi hai bên vừa tiến hành đối thoại.

Ông Pezeshkian khẳng định thực tế này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ Nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại. Tổng thống Iran nhấn mạnh với một kẻ thù luôn theo đuổi chính sách ám sát, trừng phạt, gây sức ép, đe dọa và phá vỡ cam kết, việc đàm phán là vô nghĩa.

Tình báo Đức cảnh báo nguy cơ đối đầu vũ trang với Nga, thúc đẩy mở rộng quyền hạn: Ngày 5/10, trong phiên điều trần thường niên trước Quốc hội, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), Martin Jäger đã đưa ra những đánh giá nghiêm trọng về chiều hướng leo thang căng thẳng với Nga, đồng thời kêu gọi mở rộng thẩm quyền hoạt động cho cơ quan này.

Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khiến Berlin đứng trước nguy cơ thực tế bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực trực tiếp. Lãnh đạo BND nhấn mạnh hiện không có quốc gia nào tạo ra mối đe dọa trực diện, toàn diện và rõ ràng đối với an ninh nước Đức như Nga, dẫn chứng điển hình là vụ âm mưu tấn công bất thành tại Leipzig vào mùa hè vừa qua.

Liên quân Saudi Arabia phá hủy hơn 300 mục tiêu Houthi ở Yemen: Liên quân Saudi Arabia hôm qua tuyên bố đã triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu thực hiện đợt tập kích quy mô lớn, phá hủy hàng trăm mục tiêu quan trọng của lực lượng Houthi ở Yemen.

Lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn khai hỏa trong cuộc giao tranh với Houthi. Ảnh: Reuters

Thông báo của liên quân Saudi Arabia – Yemen khẳng định chiến dịch không kích đã phá hủy 324 mục tiêu giá trị cao của Houthi, yểm trợ hỏa lực hiệu quả cho các lực lượng mặt đất của quân chính phủ Yemen đánh chiếm các vị trí của nhóm vũ trang đối địch. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu Houthi bị phá hủy, không được đề cập. Trước đó, liên quân Saudi Arabia – Yemen cũng tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng Dhubab nằm gần eo biển Bab el-Mandab, đồng thời tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng Houthi trên nhiều mặt trận, trong đó có khu vực thủ đô Sanaa.

Ukraine chuẩn bị loạt đòn tấn công tầm xa mới vào Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi về việc triển khai các chiến dịch tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo ông Zelensky, Kiev đã xác định thêm các nhiệm vụ mới liên quan đến năng lực tấn công tầm xa, một phần trong chiến dịch mà giới chức Ukraine gọi là “trừng phạt tầm xa” đối với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Những nhiệm vụ mới liên quan đến năng lực tầm xa của chúng tôi cũng đã được xác định”, Tổng thống Ukraine cho biết, song không công bố chi tiết về mục tiêu hay thời điểm tiến hành các chiến dịch tiếp theo.

Mỹ chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev: Mỹ hiện chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev, bất chấp Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công và nhiều lần cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài rời thủ đô Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 5/10. Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, ông Rubio cho biết Washington sẽ tự đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

“Chúng tôi có sự hiện diện của đại sứ quán tại đó và sẽ quyết định liệu việc duy trì nhân viên ở đó có an toàn hay không. Nếu xuất hiện một mối đe dọa mà chúng tôi cho rằng cần phải điều chỉnh sự hiện diện, chúng tôi sẽ làm như vậy. Cho đến nay, chúng tôi chưa thực hiện thay đổi nào”, ông Rubio nói.

Ông Trump đổ lỗi cho Ukraine và đảng Dân chủ về giá xăng tăng: Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng giá xăng tăng cao, cho rằng nguyên nhân hiện nay không còn là eo biển Hormuz, mà là các vấn đề liên quan đến nhà máy lọc dầu ở Nga và Mỹ.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết rằng giá xăng tăng không còn do eo biển Hormuz, bởi theo ông lượng dầu thô xuất khẩu hiện gần như đạt mức kỷ lục hằng ngày. Ông cho rằng vấn đề nằm ở các nhà máy lọc dầu, trong đó các nhà máy của Nga đang bị Ukraine tấn công, còn các nhà máy của Mỹ bị đóng cửa tại những bang do đảng Dân chủ kiểm soát, như California.

Nga và Ukraine tiếp tục nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột: Ngày 5/10, phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến việc tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự của Nga vẫn tiếp diễn và quyết định của các nước về hoạt động của cơ quan ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng Nga.

Ông Peskov cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ngày 01/10, theo đó phía Nga cho rằng Ukraine đã mở rộng phạm vi tấn công sang các tàu chở dầu và nhà máy lọc dầu của Nga, sau đó Nga tiến hành các đòn đáp trả.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ: Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Theo khảo sát được công bố ngày 5/10, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, không thay đổi so với khảo sát hồi tháng 9, thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị. Đáng chú ý, trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, chỉ 24% tán thành hiệu quả công việc của ông Trump, mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan sẽ triển khai quân tới Saudi Arabia: Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ triển khai lực lượng quân sự tới Saudi Arabia theo cam kết phòng thủ chung giữa ba nước trong khuôn khổ Thỏa thuận Mecca.

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã quyết định lập tức triển khai các cam kết phòng thủ chung, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ đưa lực lượng quân sự tới lãnh thổ Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực bảo vệ vương quốc này. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của ủy ban thuộc khuôn khổ Thỏa thuận Mecca, với sự tham gia của ba nước Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tuyên bố chung sau cuộc họp đã được Bộ Quốc phòng Saudi Arabia công bố.

Hàn Quốc rà phá mìn tại khu phi quân sự liên Triều: Sau vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hôm 21/9 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã đơn phương tiến hành một biện pháp chưa từng có.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngay sau khi công bố kết quả điều tra cuối cùng về vụ nổ, với kết luận nguyên nhân cho rằng do mìn của Triều Tiên gài ở phía Nam đường phân định quân sự, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành rà phá bằng cách kích nổ số mìn được chôn tại khu vực xảy ra sự cố.

Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Triều Tiên: Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó, 2 nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo Ngoại trưởng Cho Hyun, thông qua hàng loạt các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ, hai nước đã nhiều lần khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong việc phối hợp hành động. Ông Cho cũng cho biết: "Hai bên đang tiếp tục tham vấn chặt chẽ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đối thoại và đàm phán", đồng thời khẳng định: "Dựa trên nền tảng đồng minh Hàn - Mỹ và sự hợp tác ba bên Hàn - Mỹ - Nhật, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy vai trò mang tính xây dựng từ phía Trung Quốc và Nga".

Trung Quốc, Nepal khảo sát việc tái thiết cửa khẩu bị lũ quét san phẳng: Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc – Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.

Các thành viên phía Trung Quốc đã khởi hành từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên đến Kathmandu, thủ đô Nepal cuối tuần trước để thực hiện chuyến khảo sát khoa học chung kéo dài 20 ngày, nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến của thảm họa vốn bắt nguồn từ sự sụp đổ khối băng đá, đồng thời hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu biên giới Cát Long ở Tây Tạng.