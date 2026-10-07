Iran tuyên bố phong tỏa các tuyến đường "bất hợp pháp" tại Hormuz

Tuyên bố của Iran được cho là nhắm trực tiếp vào tuyến đường phía nam chạy dọc bờ biển Oman. Cụ thể, ông Mohammadreza Naqdi cho hay "một vài tuyến đường" trong số đó được tạo ra bằng cách nổ mìn phá hủy rạn đá ngầm tại eo biển chiến lược này. Các tuyến đường này thường được các "tàu nhỏ sử dụng để buôn lậu dầu và chuyển tải sang những tàu chở dầu cỡ lớn". Lời khẳng định này đi ngược lại các nhận định gần đây cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đang phục hồi về mức trước xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

"Eo biển Hormuz đã bị phong tỏa và các lực lượng vũ trang Iran đang kiểm soát hoàn toàn khu vực. Tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi các yêu cầu chính đáng của Iran được đáp ứng", ông Naqdi nhấn mạnh.

Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ từ Kpler chỉ ra rằng tính đến ngày 30/9, mức trung bình về xuất khẩu dầu thô từ khu vực vẫn đạt 18,3 triệu thùng/ngày, thậm chí sản lượng trong 14 ngày của tháng 9 còn vượt mức trước xung đột. Số liệu này bao gồm lượng dầu từ vùng Vịnh vận chuyển qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ, cùng các bến cảng và hoạt động chuyển tải giữa các tàu trên Vịnh Oman.

Phía IRGC liên tục phủ nhận thông tin cho rằng dòng chảy dầu thô qua eo biển đang phục hồi nhờ sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ. Tuần trước, ông Majid Mirahmadi, một cố vấn khác của IRGC, cho biết hiện chỉ có trung bình 10 tàu qua lại eo biển mỗi ngày, giảm mạnh so với con số 125 tàu trước khi xung đột xảy ra.

Mặc dù lưu lượng vận chuyển dầu tăng trong tháng 9, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào tàu chở dầu cùng những hạn chế về hậu cần vẫn tiếp diễn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì đà phục hồi này trong dài hạn.