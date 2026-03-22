  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran để mở hoàn toàn eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 07:58, 22/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông “cho Iran đúng 48 giờ” để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với một đợt tấn công mới. Ông cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy “nhiều nhà máy điện, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất”.

Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trong việc đảm bảo hoạt động của eo biển Hormuz, khi giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận, song ông khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch” và tuyên bố Washington đã “đánh bại hoàn toàn Iran”.

Ông Trump nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, cho rằng lực lượng hải quân và không quân của nước này không còn khả năng hoạt động, hệ thống phòng không và radar bị vô hiệu hóa, trong khi bộ máy lãnh đạo cũng bị tổn thất nặng nề.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump hạ thấp khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn, cho rằng không cần thiết phải đình chiến khi Mỹ đang chiếm ưu thế rõ rệt. Ông nhấn mạnh rằng Washington không có ý định theo đuổi một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông tin rằng Mỹ đã “giành chiến thắng” trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng “giảm dần” các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian tới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Mỹ Iran eo biển Hormuz giá dầu nhà máy điện Iran
Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran
Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của báo New York Times liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng truyền thông này đánh giá sai lệch kết quả đạt được.

Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran

Ông Trump chỉ trích cách báo New York Times đưa tin về Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của báo New York Times liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng truyền thông này đánh giá sai lệch kết quả đạt được.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran
Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết sẽ đáp trả mọi hành động leo thang nhằm vào Iran, bao gồm cả các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ đáp trả mọi leo thang nhằm vào Iran

VOV.VN - Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết sẽ đáp trả mọi hành động leo thang nhằm vào Iran, bao gồm cả các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran
Lầu Năm Góc từ chối bình luận vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã từ chối đưa ra bình luận liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Lầu Năm Góc từ chối bình luận vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã từ chối đưa ra bình luận liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

