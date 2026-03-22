Ông Trump ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran để mở hoàn toàn eo biển Hormuz

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông “cho Iran đúng 48 giờ” để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với một đợt tấn công mới. Ông cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy “nhiều nhà máy điện, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất”.

Iran có thể đáp trả cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trong việc đảm bảo hoạt động của eo biển Hormuz, khi giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận, song ông khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch” và tuyên bố Washington đã “đánh bại hoàn toàn Iran”.

Ông Trump nhấn mạnh năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng, cho rằng lực lượng hải quân và không quân của nước này không còn khả năng hoạt động, hệ thống phòng không và radar bị vô hiệu hóa, trong khi bộ máy lãnh đạo cũng bị tổn thất nặng nề.

Trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump hạ thấp khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn, cho rằng không cần thiết phải đình chiến khi Mỹ đang chiếm ưu thế rõ rệt. Ông nhấn mạnh rằng Washington không có ý định theo đuổi một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh hiện nay.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông tin rằng Mỹ đã “giành chiến thắng” trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng “giảm dần” các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong thời gian tới.