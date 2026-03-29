Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra

Chủ Nhật, 19:14, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran hôm nay cảnh báo rằng nếu Mỹ liều lĩnh đưa bộ binh tiến đánh Iran, hậu quả nhận về sẽ là các binh sỹ bị "thiếu cháy" và đồng minh bị trừng phạt.

Cảnh báo được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra hôm nay, 1 ngày sau khi Mỹ thông báo đã triển tàu tấn công đổ bộ cùng hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông.

iran canh bao thieu chay linh my neu chien tranh tren bo no ra hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters

Ông Qalibaf khẳng định Mỹ vẫn đang âm thầm chuẩn bị tấn công bộ binh vào Iran, dù đang công khai thúc đẩy nỗ lực ngoại giao kết thúc chiến tranh. Nếu Washington liều lĩnh tiến hành bước leo thang nguy hiểm này, binh sỹ Mỹ tham chiến sẽ bị “thiêu cháy” và các đồng của Mỹ sẽ bị trừng phạt.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) hôm qua thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, đã được triển khai đến Trung Đông trước đó một ngày.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập bất kỳ kế hoạch tác chiến cụ thể nào đối với lực lượng vừa triển khai tăng cường.

Hồi trong tuần, Iran cảnh báo sẽ mở thêm mặt trận mới để kiểm soát eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư và eo Hormuz.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?
VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa gần như hàng ngày từ Tehran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì đang xảy ra với những tên lửa tiên tiến nhất của Iran như Qassem Basir, Etemad hay Fattah-2?

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa gần như hàng ngày từ Tehran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì đang xảy ra với những tên lửa tiên tiến nhất của Iran như Qassem Basir, Etemad hay Fattah-2?

Toàn cảnh quốc tế sáng 29/3: Iran tuyên bố nã tên lửa chìm 3 tàu Mỹ
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu quân sự Mỹ ở Vịnh Ba Tư khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng, Washington chưa lên tiếng phản hồi.

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công 6 tàu quân sự Mỹ ở Vịnh Ba Tư khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng, Washington chưa lên tiếng phản hồi.

Toàn cảnh quốc tế trưa 29/3: Iran nhắm mục tiêu “500 lính Mỹ” ở Dubai
VOV.VN - Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết hơn 500 binh sĩ Mỹ đã trở thành mục tiêu trong các chiến dịch mới nhất của lực lượng vũ trang nước này, gây ra "tổn thất rất nặng nề" cho đối phương.

VOV.VN - Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết hơn 500 binh sĩ Mỹ đã trở thành mục tiêu trong các chiến dịch mới nhất của lực lượng vũ trang nước này, gây ra "tổn thất rất nặng nề" cho đối phương.

