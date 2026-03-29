Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra

Cảnh báo được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra hôm nay, 1 ngày sau khi Mỹ thông báo đã triển tàu tấn công đổ bộ cùng hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông.

Ông Qalibaf khẳng định Mỹ vẫn đang âm thầm chuẩn bị tấn công bộ binh vào Iran, dù đang công khai thúc đẩy nỗ lực ngoại giao kết thúc chiến tranh. Nếu Washington liều lĩnh tiến hành bước leo thang nguy hiểm này, binh sỹ Mỹ tham chiến sẽ bị “thiêu cháy” và các đồng của Mỹ sẽ bị trừng phạt.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) hôm qua thông báo tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cùng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ, đã được triển khai đến Trung Đông trước đó một ngày.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập bất kỳ kế hoạch tác chiến cụ thể nào đối với lực lượng vừa triển khai tăng cường.

Hồi trong tuần, Iran cảnh báo sẽ mở thêm mặt trận mới để kiểm soát eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, nếu Mỹ đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư và eo Hormuz.