English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư

Thứ Tư, 10:20, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.

Theo tuyên bố đăng trên Telegram ngày 27/10, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các điều kiện do giới chức nước này đặt ra, nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng như tình trạng không chiến tranh, không hòa bình hiện nay". Tuyên bố này được đưa ra khi ông Mojtaba Khamenei gặp ông Mohsen Rezaee, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran.

iran ra toi hau thu ve hoa binh, my vuong the kho tai vinh ba tu hinh anh 1
Xung đột Mỹ - Iran khiến an ninh vùng Vịnh xấu đi. Ảnh: AP

Trước đó, Tehran tuyên bố Washington phải chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran coi đây là những điều kiện tiên quyết để tiến tới đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Tehran nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra khi các hoạt động ngoại giao trong khu vực diễn ra dồn dập nhằm ngăn chặn nguy cơ Mỹ và Israel mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời tìm cách xử lý xung đột leo thang tại Yemen giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi, nhóm được Iran hậu thuẫn.

Từ ngày 25/10, Tehran đã tiếp đón một phái đoàn Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao với Mỹ, cùng các quan chức an ninh cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng cử các đặc phái viên tới khu vực nhằm "ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn". Theo tuyên bố đăng trên Telegram ngày 27/10, bên cạnh vấn đề chiến tranh, ông Khamenei và ông Rezaee còn thảo luận về việc "bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc kiểm soát Eo biển Hormuz".

Bất đồng liên quan đến eo biển chiến lược này từng góp phần khiến thỏa thuận ngừng bắn gần nhất giữa Iran và Mỹ đổ vỡ vào tháng 6. Tehran khẳng định quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò thiết yếu đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Washington muốn khôi phục quyền tự do hàng hải qua khu vực. Hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là vấn đề liệu Tehran có được phép tiếp tục làm giàu urani hay không.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran
Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội, đồng thời tuyên bố quyết tâm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran

Israel bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng, cảnh báo cứng rắn với Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác tin sa thải Tổng tham mưu trưởng quân đội, đồng thời tuyên bố quyết tâm loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ
Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ sau khi nhận lệnh, nhưng ông Trump vẫn chưa quyết định.

Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ

Mỹ đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng tấn công Iran trong 96 giờ

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran trong vòng 96 giờ sau khi nhận lệnh, nhưng ông Trump vẫn chưa quyết định.

Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư
Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc tiến hành các đòn không kích mới nhằm vào Tehran.

Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư

Iran dọa tấn công tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc tiến hành các đòn không kích mới nhằm vào Tehran.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ