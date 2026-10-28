Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư

Theo tuyên bố đăng trên Telegram ngày 27/10, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện "các điều kiện do giới chức nước này đặt ra, nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng như tình trạng không chiến tranh, không hòa bình hiện nay". Tuyên bố này được đưa ra khi ông Mojtaba Khamenei gặp ông Mohsen Rezaee, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran.

Xung đột Mỹ - Iran khiến an ninh vùng Vịnh xấu đi. Ảnh: AP

Trước đó, Tehran tuyên bố Washington phải chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran coi đây là những điều kiện tiên quyết để tiến tới đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Tehran nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của ông Khamenei được đưa ra khi các hoạt động ngoại giao trong khu vực diễn ra dồn dập nhằm ngăn chặn nguy cơ Mỹ và Israel mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời tìm cách xử lý xung đột leo thang tại Yemen giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi, nhóm được Iran hậu thuẫn.

Từ ngày 25/10, Tehran đã tiếp đón một phái đoàn Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao với Mỹ, cùng các quan chức an ninh cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng cử các đặc phái viên tới khu vực nhằm "ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn". Theo tuyên bố đăng trên Telegram ngày 27/10, bên cạnh vấn đề chiến tranh, ông Khamenei và ông Rezaee còn thảo luận về việc "bảo vệ an ninh quốc gia và khu vực thông qua việc kiểm soát Eo biển Hormuz".

Bất đồng liên quan đến eo biển chiến lược này từng góp phần khiến thỏa thuận ngừng bắn gần nhất giữa Iran và Mỹ đổ vỡ vào tháng 6. Tehran khẳng định quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò thiết yếu đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Washington muốn khôi phục quyền tự do hàng hải qua khu vực. Hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là vấn đề liệu Tehran có được phép tiếp tục làm giàu urani hay không.