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Iran “chê” phản hồi của Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn

Thứ Hai, 06:13, 12/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua khẳng định phản hồi của chính quyền Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra hồi tháng 9/2026 là không đầy đủ, dấu hiệu cho thấy Tehran không chấp nhận lập trường mới liên quan của Washington.

Khẳng định trên được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đưa ra hôm qua trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nước này trích dẫn. Quan chức Iran cho biết Mỹ đã chấp nhận một số, nhưng không phải toàn bộ 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trong đề xuất, bao gồm điều kiện mở lại eo biển Hormuz.

Ông Rezaei nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không được mở lại và hòa đàm cũng không thể diễn ra trước khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Tuy nhiên, những nội dung cụ thể trong số 7 điều kiện mà Mỹ đã chấp nhận không được nói rõ.

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Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 24/9, Iran đã chuyển qua nhà trung gian Qatar đề xuất gồm 7 điểm về việc kết thúc chiến tranh, trong đó trọng tâm là mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Động thái được tiến hành sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có cuộc trao đổi gián tiếp, không chính thức với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 22/9, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ vào trung tuần tháng 6/2026.

Tuy nhiên, các nỗ lực này không mang lại bất kỳ đột phá hay tiến triển đáng kể nào. Ngược lại, đối đầu giữa hai bên còn có chiều hướng gia tăng khi chính quyền Mỹ đưa ra thêm nhiều biện pháp trừng phạt và hạn chế mới đối với Iran. Hơn thế, Tổng thống Donald Trump cũng không ít lần đe dọa sẽ phát động chiến dịch tấn công hủy diệt nhằm vào Iran nếu Tehran không nhượng bộ và tiến tới thỏa thuận.

Bá Thi/VOV-Cairo
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