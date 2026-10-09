English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran: Hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa

Thứ Sáu, 19:17, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 9/10 khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay, khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (CIS) tổ chức ở Turkmenistan. Ông Pezeshkian nhấn mạnh hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. Các cuộc đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ cam kết, tuyệt đối không phải là sức ép hay đe đọa.

tong thong iran hoa dam chi co the thanh cong khi khong co suc ep hay de doa hinh anh 1
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Kêu gọi của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm chính thức giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ gần 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sỹ giữa tháng 6.

Ngày 22/9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Sau cuộc tiếp xúc, Mỹ liên tục tục gia tăng sức ép lên Iran, triển khai thêm nhiều biện pháp trừng phạt và cấm vận, mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 17 tàu vào danh sách hạm đội tàu "bóng tối" của Tehran.  

Không chỉ có vậy, truyền thông Mỹ hôm qua còn loan tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày vào Iran. Tờ Thời báo New York đưa tin mục tiêu tập kích gồm có các kho tên lửa và máy bay không người lái, hạ tầng năng lượng cùng các cơ sở quân sự khác của Iran. Tuy nhiên, thời điểm chiến dịch tấn công diễn ra, không được đề cập. Thông tin cũng chưa được giới chức Mỹ xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga - Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông
Nga - Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 8/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) năm 2026 tại Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về quan hệ song phương và tình hình Trung Đông.

Nga - Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông

Nga - Iran thúc đẩy hợp tác, tìm giải pháp cho tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 8/10, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) năm 2026 tại Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về quan hệ song phương và tình hình Trung Đông.

Ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ
Ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đồng thời nói Washington đang có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với Tehran.

Ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

Ông Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đồng thời nói Washington đang có các cuộc thảo luận “hiệu quả” với Tehran.

Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ làm giàu urani
Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ làm giàu urani

VOV.VN - Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani – trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi.

Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ làm giàu urani

Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ làm giàu urani

VOV.VN - Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani – trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi.

Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran
Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/10 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran. 

Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran

Mỹ áp đặt trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/10 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ