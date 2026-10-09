Tổng thống Iran: Hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (CIS) tổ chức ở Turkmenistan. Ông Pezeshkian nhấn mạnh hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. Các cuộc đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ cam kết, tuyệt đối không phải là sức ép hay đe đọa.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Kêu gọi của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm chính thức giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ gần 3 tháng, kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sỹ giữa tháng 6.

Ngày 22/9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Sau cuộc tiếp xúc, Mỹ liên tục tục gia tăng sức ép lên Iran, triển khai thêm nhiều biện pháp trừng phạt và cấm vận, mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 17 tàu vào danh sách hạm đội tàu "bóng tối" của Tehran.

Không chỉ có vậy, truyền thông Mỹ hôm qua còn loan tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày vào Iran. Tờ Thời báo New York đưa tin mục tiêu tập kích gồm có các kho tên lửa và máy bay không người lái, hạ tầng năng lượng cùng các cơ sở quân sự khác của Iran. Tuy nhiên, thời điểm chiến dịch tấn công diễn ra, không được đề cập. Thông tin cũng chưa được giới chức Mỹ xác nhận.