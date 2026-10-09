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Mỹ đã lên kế hoạch “3 ngày tấn công dữ dội” vào Iran

Thứ Sáu, 13:44, 09/10/2026
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VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị các phương án để nối lại cuộc chiến với Iran, bao gồm một kế hoạch “3 ngày tấn công dữ dội” nhằm vào các kho vũ khí, tên lửa và UAV của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tờ New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh lập kế hoạch cho các phương án quay trở lại cuộc chiến chống Iran. Kế hoạch này được chuẩn bị bất chấp việc ông Trump từng tuyên bố hôm 8/10 rằng, các cuộc tấn công vào Iran sẽ không được nối lại trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

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Máy bay tiêm kích Mỹ xuất kích từ một tàu sân bay trong đợt tấn công Iran hồi tháng Sáu (Ảnh : Reuters)

Theo đó, Tổng thống Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các kế hoạch nhằm mục tiêu vào kho vũ khí UAV và tên lửa của Iran, các cơ sở năng lượng và các địa điểm quân sự khác.

Báo cáo cho biết các quan chức an ninh Mỹ đã từng 5 lần đề xuất trong những tháng gần đây để tiến hành các chiến dịch lớn chống lại Iran hoặc Houthi - lực lượng vũ trang thân Iran ở Yemen. Nhưng kế hoạch đã bị ông Trump liên tục phủ quyết.

Tuy nhiên, vẫn theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ lại đang xem xét một kế hoạch tấn công mới đã được thảo luận hôm 2/10 tại Trại David. Mỹ dự định tập trung vào “một chiến dịch ngắn, dữ dội kéo dài khoảng 3 ngày” - trích dẫn những người được thông báo về kế hoạch này.

Trong những tháng qua, Iran đã gây thêm nhiều khó khăn hơn cho quân đội Mỹ nhờ những cải thiện trong chiến thuật quân sự của nước này. Việc bắn hạ tên lửa của Iran khiến Mỹ phải sử dụng nhiều tên lửa đánh chặn hơn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến, đặt ra thách thức cho kho vũ khí vốn đã quá tải của Mỹ.

Phan Tùng/VOV.VN
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