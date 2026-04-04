Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 19:22, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Mặc dù đã thông báo về việc cho phép các tàu chở "hàng thiết yếu" được đi qua eo biển Hormuz nhưng Iran vẫn chưa nêu rõ chi tiết về các loại hàng hóa được xem là "hàng thiết yếu" và không rõ liệu Iran có tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu nước ngoài mà họ coi là từ "các quốc gia thù địch" hay không.

iran cho phep tau cho hang thiet yeu qua eo bien hormuz hinh anh 1
Các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.Ảnh: Reuters

Mặc dù đã thông báo về việc cho phép các tàu chở "hàng thiết yếu" được đi qua eo biển Hormuz nhưng Iran vẫn chưa nêu rõ chi tiết về các loại hàng hóa được xem là “hàng thiết yếu” và không rõ liệu Iran có tiếp tục duy trì phong tỏa đối với các tàu nước ngoài mà họ coi là từ “các quốc gia thù địch” hay không.

Trong một văn bản được gửi tới lãnh đạo Tổ chức Cảng vụ và Hàng hải Iran, ông Houman Fathi – Phó Chánh văn phòng phụ trách phát triển thương mại nêu rõ: “Các tàu chở hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng cơ bản và vật tư phục vụ chăn nuôi sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz”.

Ông Fathi cho biết quy định này áp dụng đối với các tàu hướng tới cảng của Iran hoặc đang hoạt động trong khu vực, theo ghi nhận của Tasnim.

“Các cơ quan chức năng liên quan được chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp với các giao thức đã ban hành, để tạo thuận lợi cho việc di chuyển của những tàu này”, ông Fathi nói thêm.

Theo nhà phát ngôn Ghazali, một danh sách tàu dự kiến đi qua tuyến đường biển chiến lược này “sẽ được gửi đi để phối hợp”.

Một danh sách tàu dự kiến sẽ đi qua tuyến đường biển chiến lược này "sẽ được gửi đi để phối hợp" theo dữ liệu từ phát ngôn viên Ghazali.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trọng yếu nối Vinh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab, đóng vai trò quyết định trong lưu thông dầu mỏ toàn cầu. Việc Tehran tuyên bố cho phép một số tàu chở hàng “thiết yếu” đi qua được xem là bước điều chỉnh trong chính sách kiểm soát biển, giữa lúc Iran vẫn đang duy trì căng thẳng với nhiều quốc gia liên quan tới xung đột hiện nay.

Giang Bùi/VOV.VN
Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz
Lý giải cách quân nhân Mỹ thoát hiểm trong vụ máy bay F-15 bị bắn rơi ở Iran

VOV.VN - Chuyên gia quân sự Cedric Leighton mới đây đã lý giải cách chương trình huấn luyện sinh tồn giúp quân nhân Mỹ sống sót trong vùng chiến sự - một kỹ năng sống còn vừa được chứng kiến qua sự cố máy bay F-15 bị bắn hạ tại Iran vừa qua.

Video cảnh sát Iran nổ súng vào trực thăng của Mỹ

VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X hôm 3/4 được cho là ghi lại cảnh một nhóm cảnh sát Iran nổ súng nhằm vào hai trực thăng bay ở độ cao thấp trên bầu trời thị trấn Charam, khu vực Tây Nam nước này.

