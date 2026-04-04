Video cảnh sát Iran nổ súng vào trực thăng của Mỹ

Thứ Bảy, 15:33, 04/04/2026
VOV.VN - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X hôm 3/4 được cho là ghi lại cảnh một nhóm cảnh sát Iran nổ súng nhằm vào hai trực thăng bay ở độ cao thấp trên bầu trời thị trấn Charam, khu vực Tây Nam nước này.

Theo nội dung đoạn clip, người quay cho biết những người xuất hiện trong video là “cảnh sát Iran”, đồng thời tỏ ra cổ vũ khi nhóm này rời khỏi xe và khai hỏa. Chiếc xe được sử dụng có sọc xanh đặc trưng, tương tự phương tiện của lực lượng cảnh sát Iran.

Video ghi lại cảnh cảnh sát Iran bắn máy bay trực thăng Mỹ

Hai trực thăng trong video được nhận định có thiết kế giống dòng Black Hawk do Mỹ sản xuất – loại khí tài hiện đang được cả Mỹ và Israel vận hành. Một số biến thể chuyên dụng của Black Hawk thường được triển khai trong các nhiệm vụ tìm kiếm – cứu nạn chiến đấu, tương tự chiến dịch đang diễn ra tại khu vực tây nam Iran.

Theo ước tính, vị trí xuất hiện của các trực thăng nằm sâu khoảng 90 km trong lãnh thổ Iran và cách căn cứ gần nhất của Mỹ gần 320 km.

Cùng thời điểm, nhiều video khác cũng ghi lại hoạt động của máy bay quân sự tại khu vực lân cận, cho thấy một chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai nhằm tìm hai thành viên phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi trước đó. Nguồn tin cho biết một người đã được giải cứu, trong khi tình trạng của thành viên còn lại vẫn chưa được xác định.

Giang Bùi/VOV.VN
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói "không" với Mỹ về vấn đề Iran
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc chiến Iran, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ
Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran
Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và những bất đồng ngày càng lộ rõ trong nội bộ liên minh.

