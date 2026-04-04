Video cảnh sát Iran nổ súng vào trực thăng của Mỹ

Theo nội dung đoạn clip, người quay cho biết những người xuất hiện trong video là “cảnh sát Iran”, đồng thời tỏ ra cổ vũ khi nhóm này rời khỏi xe và khai hỏa. Chiếc xe được sử dụng có sọc xanh đặc trưng, tương tự phương tiện của lực lượng cảnh sát Iran.

Video ghi lại cảnh cảnh sát Iran bắn máy bay trực thăng Mỹ

Hai trực thăng trong video được nhận định có thiết kế giống dòng Black Hawk do Mỹ sản xuất – loại khí tài hiện đang được cả Mỹ và Israel vận hành. Một số biến thể chuyên dụng của Black Hawk thường được triển khai trong các nhiệm vụ tìm kiếm – cứu nạn chiến đấu, tương tự chiến dịch đang diễn ra tại khu vực tây nam Iran.

Theo ước tính, vị trí xuất hiện của các trực thăng nằm sâu khoảng 90 km trong lãnh thổ Iran và cách căn cứ gần nhất của Mỹ gần 320 km.

Cùng thời điểm, nhiều video khác cũng ghi lại hoạt động của máy bay quân sự tại khu vực lân cận, cho thấy một chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai nhằm tìm hai thành viên phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi trước đó. Nguồn tin cho biết một người đã được giải cứu, trong khi tình trạng của thành viên còn lại vẫn chưa được xác định.