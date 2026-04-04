Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới

Theo các thông tin trước đó, một tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, trong khi một thành viên phi hành đoàn vẫn đang mất tích. Cùng thời điểm, một máy bay A-10 Thunderbolt II cũng bị tấn công và rơi ngay sau khi rời khỏi không phận Iran.

Máy bay phản lực A-10A Thunderbolt II của Không quân Mỹ, còn được gọi là Warthog bị quân đội Iran bắn ha. Ảnh: Reuters

Chỉ hủy Căn cứ Phòng không Liên hợp Iran, tướng Alireza Elhami cho biết việc bắn hạ các máy bay Mỹ là “kết quả của chiến thuật, việc sử dụng trang bị hiện đại và những đổi mới trong hệ thống phòng không” của nước này. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, song ông không nêu chi tiết về các “đổi mới” nói trên.

“Điều này đã gây ra sự hoang mang và bối rối cho đối phương”, ông Elhami nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một máy bay có người lái của Mỹ được xác nhận bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát.