Iran săn lùng máy bay Mỹ bằng hệ thống phòng không mới

Thứ Bảy, 15:51, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cho biết lực lượng nước này đang “săn lùng” máy bay Mỹ bằng các phương thức và trang bị mới, trong bối cảnh hai máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ chỉ trong cùng một ngày.

Theo các thông tin trước đó, một tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, trong khi một thành viên phi hành đoàn vẫn đang mất tích. Cùng thời điểm, một máy bay A-10 Thunderbolt II cũng bị tấn công và rơi ngay sau khi rời khỏi không phận Iran.

iran san lung may bay my bang he thong phong khong moi hinh anh 1
Máy bay phản lực A-10A Thunderbolt II của Không quân Mỹ, còn được gọi là Warthog bị quân đội Iran bắn ha. Ảnh: Reuters

Chỉ hủy Căn cứ Phòng không Liên hợp Iran, tướng Alireza Elhami cho biết việc bắn hạ các máy bay Mỹ là “kết quả của chiến thuật, việc sử dụng trang bị hiện đại và những đổi mới trong hệ thống phòng không” của nước này. Thông tin được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, song ông không nêu chi tiết về các “đổi mới” nói trên.

“Điều này đã gây ra sự hoang mang và bối rối cho đối phương”, ông Elhami nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một máy bay có người lái của Mỹ được xác nhận bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Giang Bùi/VOV.VN
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói "không" với Mỹ về vấn đề Iran
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc chiến Iran, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói “không” với Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lần đầu công khai bày tỏ bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cách tiếp cận của châu Âu đối với cuộc chiến Iran, cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương.

Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran
Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và những bất đồng ngày càng lộ rõ trong nội bộ liên minh.

Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và những bất đồng ngày càng lộ rõ trong nội bộ liên minh.

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian
Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể "dễ dàng" mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian

VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với chính quyền của ông nhằm sớm chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian

Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian

VOV.VN - Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể mở lại eo biển Hormuz nếu có thêm thời gian, trong bối cảnh áp lực gia tăng đối với chính quyền của ông nhằm sớm chấm dứt xung đột với Iran.

