Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, thỏa thuận trên được thống nhất sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro. Quyết định này rất quan trọng đối với Philippines, vì nó không chỉ đảm bảo an toàn cho các thủy thủ hoạt động trong khu vực mà còn giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra hai ngoại trưởng đều khẳng định cam kết, duy trì quan hệ tốt đẹp và đạt được hòa bình lâu dài thông qua đối thoại và ngoại giao liên tục.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines, Analyn Ratonel cho biết, các tàu thuyền Philippines đi qua eo biển Hormuz sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào, mặc dù Iran tuyên bố đang lên kế hoạch áp đặt mức phí ít nhất 1 USD/thùng, ước tính chi phí lên tới khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó vào cuối tháng 2 Iran bắt đầu phong toả eo biển Hormuz khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đã gây chấn động thị trường năng lượng thế giới, với giá dầu và nhiên liệu tăng cao khiến chính phủ các nước phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Đến cuối tháng 3, chính phủ Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Do đó việc Iran cho phép tàu thuyền Philippines đi qua eo biển Hormuz sẽ giúp ổn định nguồn cung dầu mỏ và phân bón thiết yếu, giải quyết nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và ổn định ngành năng lượng quốc gia trong thời gian tới.