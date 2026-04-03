Iran cho phép tàu Philippines đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn

Thứ Sáu, 11:55, 03/04/2026
VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép các tàu mang cờ Philippines, vận chuyển các nguồn năng lượng và phân bón thiết yếu đi qua eo biển Hormuz một cách “an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng”.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, thỏa thuận trên được thống nhất sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro. Quyết định này rất quan trọng đối với Philippines, vì nó không chỉ đảm bảo an toàn cho các thủy thủ hoạt động trong khu vực mà còn giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra hai ngoại trưởng đều khẳng định cam kết, duy trì quan hệ tốt đẹp và đạt được hòa bình lâu dài thông qua đối thoại và ngoại giao liên tục.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines, Analyn Ratonel cho biết, các tàu thuyền Philippines đi qua eo biển Hormuz sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào, mặc dù Iran tuyên bố đang lên kế hoạch áp đặt mức phí ít nhất 1 USD/thùng, ước tính chi phí lên tới khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó vào cuối tháng 2 Iran bắt đầu phong toả eo biển Hormuz khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đã gây chấn động thị trường năng lượng thế giới, với giá dầu và nhiên liệu tăng cao khiến chính phủ các nước phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Đến cuối tháng 3, chính phủ Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Do đó việc Iran cho phép tàu thuyền Philippines đi qua eo biển Hormuz sẽ giúp ổn định nguồn cung dầu mỏ và phân bón thiết yếu, giải quyết nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và ổn định ngành năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Eo biển Bab al-Mandab: “Cổng Nước Mắt” có nhấn chìm Trung Đông?

VOV.VN - Nếu ngày mai, một eo biển nhỏ ở Trung Đông bị phong tỏa, thế giới có thể không chỉ thiếu dầu, mà hàng triệu người có thể thiếu cả lương thực. Đó là Bab al-Mandab - “Cổng nước mắt” nối Biển Đỏ và vịnh Aden, xa hơn là Kênh đào Suez - tuyến đường ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: Iran Philippines eo biển Hormuz
Áo từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận cho chiến dịch Iran
VOV.VN - Ngày 2/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer cho biết, nước này đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng không phận của Áo cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời khẳng định lập trường trung lập của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột trong khu vực ngày càng leo thang.

Toàn cảnh quốc tế sáng 3/4: Iran cảnh báo tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel
VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa ném bom, đưa Tehran trở lại "thời kỳ đồ đá" trong những tuần tới.

Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, xua 3 tàu nước ngoài ra khỏi đây
VOV.VN - Hãng tin Iran cho biết, hải quân Vệ binh cách mạng Iran đã chặn và buộc 3 tàu nước ngoài (thuộc các quốc tịch khác nhau) phải quay đầu khi tiến tới Hormuz.

