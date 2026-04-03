Áo từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận cho chiến dịch Iran

Thứ Sáu, 09:58, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer cho biết, nước này đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng không phận của Áo cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đồng thời khẳng định lập trường trung lập của nước này trong bối cảnh cuộc xung đột trong khu vực ngày càng leo thang.

Hãng thông tấn APA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Áo cho biết, Bộ này đã từ chối một số yêu cầu của Mỹ về việc cho phép máy bay quân sự bay qua lãnh thổ để phục vụ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, Đại tá Michael Bauer nhấn mạnh, kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng nổ, mọi yêu cầu tương tự của Mỹ đều bị bác bỏ. Theo luật pháp Áo, bất kỳ đề nghị nào liên quan đến một quốc gia đang trong tình trạng xung đột đều không được chấp thuận và quy trình này được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao.

Ao tu choi cho phep my su dung khong phan cho chien dich iran hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Yonhap)

Theo ông Michael Bauer, nguyên tắc trung lập quân sự của Áo là một cam kết được duy trì nghiêm ngặt từ năm 1955, khi nước này chính thức trở thành quốc gia trung lập vĩnh viễn. Với vị trí địa lý nằm giữa các nước thành viên NATO ở phía Bắc, Nam và Đông, cùng Thụy Sĩ trung lập ở phía Tây, Áo coi việc từ chối hỗ trợ một bên tham gia cuộc xung đột là cách duy nhất để bảo đảm an ninh và chủ quyền.

Quyết định trên của Áo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chính trị gia trong nước. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPÖ) tại bang Hạ Áo, Sven Hergovich, đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng nước này không phê duyệt bất kỳ chuyến bay quân sự nào của Mỹ hướng tới vùng Vịnh, bao gồm cả các chuyến bay vận tải và hỗ trợ hậu cần. Theo ông Hergovich, Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Thụy Sĩ cũng đang thực hiện chính sách tương tự, đồng thời cảnh báo, cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích kinh tế của Áo và toàn châu Âu.

Trước đó, một số quốc gia châu Âu khác cũng đã có động thái tương tự, tạo nên làn sóng từ chối các yêu cầu hỗ trợ của Mỹ đối với chiến dịch của nước này ở Trung Đông. Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với mọi chuyến bay liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, Italy cũng từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Sigonella tại Sicily. Thụy Sĩ, cũng dựa trên nguyên tắc trung lập, đã bác bỏ hầu hết yêu cầu sử dụng không phận của nước này từ giữa tháng 3.

Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích các đồng minh châu Âu vì từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận, đồng thời tuyên bố về khả năng rút Mỹ khỏi NATO.

Theo giới phân tích, việc Áo và một số quốc gia châu Âu từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận có thể sẽ khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương gia tăng căng thẳng, nhất là trong bối cảnh Mỹ liên tục thúc giục các đồng minh châu Âu thể hiện trách nhiệm lớn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương, giảm phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ lực lượng Mỹ.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.

VOV.VN - Hôm 2/4 là ngày thứ 34 của xung đột, các bên tiếp tục đẩy mạnh tấn công nhau. Trong đó, Iran cùng các nhóm đồng mình, phát động nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel.

VOV.VN - Cựu sĩ quan lục quân Mỹ, Stanislav Krapivnik, cho rằng một cuộc tiến công trên bộ của Mỹ nhằm vào đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ của Iran trong vịnh Ba Tư - sẽ khiến lực lượng Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề và đối mặt ác mộng về hậu cần.

