  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran dọa tấn công các nhà máy cung cấp điện cho căn cứ Mỹ

Thứ Hai, 16:22, 23/03/2026
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các nhà máy điện của Iran.

Tuyên bố liên quan đến khả năng tấn công các cơ sở điện lực, do hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency công bố, được đưa ra sau khi quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này. Iran cũng cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cùng các nhà máy điện tại những quốc gia trong khu vực có căn cứ của Mỹ, sẽ nằm trong danh sách mục tiêu.

iran doa tan cong cac nha may cung cap dien cho can cu my hinh anh 1
Eo biển Hormuz - tâm điểm căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran. Đồ họa: AP.

Fars dẫn lời IRGC cho biết: “Việc [Mỹ] nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện sẽ làm gián đoạn các dịch vụ nhân đạo thiết yếu như bệnh viện, trung tâm cấp cứu, hệ thống cấp nước và nhà máy khử muối, điều này là vô nhân đạo”.

IRGC tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Israel, “cũng như các nhà máy ở các quốc gia trong khu vực cung cấp điện, cùng với cơ sở hạ tầng kinh tế, công nghiệp và năng lượng mà người Mỹ có cổ phần”.

“Nếu các ông tấn công nguồn điện của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công nguồn điện của các ông”, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, khi thời hạn của Tổng thống Trump về việc phải mở cửa eo biển Hormuz đang đến gần.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 23/3: Mỹ ra tối hậu thư về Hormuz, Iran đáp trả cứng rắn
Nóng thế giới ngày 23/3: Mỹ ra tối hậu thư về Hormuz, Iran đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ: Mỹ ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran mở lại eo biển Hormuz; Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel…

Nóng thế giới ngày 23/3: Mỹ ra tối hậu thư về Hormuz, Iran đáp trả cứng rắn

Nóng thế giới ngày 23/3: Mỹ ra tối hậu thư về Hormuz, Iran đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trên thế giới 24 giờ: Mỹ ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran mở lại eo biển Hormuz; Iran tập kích cơ sở hạt nhân chiến lược của Israel…

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz
Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

VOV.VN - Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

Bahrain sẵn sàng cùng EU và Nhật Bản khai thông eo biển Hormuz

VOV.VN - Bahrain đã cùng các quốc gia EU, Nhật Bản và Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, truyền thông nhà nước của quốc gia vùng Vịnh này đưa tin hôm 20/3.

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel
Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

