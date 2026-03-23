Iran dọa tấn công các nhà máy cung cấp điện cho căn cứ Mỹ

Tuyên bố liên quan đến khả năng tấn công các cơ sở điện lực, do hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency công bố, được đưa ra sau khi quân đội Iran cảnh báo sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa ném bom các nhà máy điện của nước này. Iran cũng cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cùng các nhà máy điện tại những quốc gia trong khu vực có căn cứ của Mỹ, sẽ nằm trong danh sách mục tiêu.

Eo biển Hormuz - tâm điểm căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran. Đồ họa: AP.

Fars dẫn lời IRGC cho biết: “Việc [Mỹ] nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện sẽ làm gián đoạn các dịch vụ nhân đạo thiết yếu như bệnh viện, trung tâm cấp cứu, hệ thống cấp nước và nhà máy khử muối, điều này là vô nhân đạo”.

IRGC tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Israel, “cũng như các nhà máy ở các quốc gia trong khu vực cung cấp điện, cùng với cơ sở hạ tầng kinh tế, công nghiệp và năng lượng mà người Mỹ có cổ phần”.

“Nếu các ông tấn công nguồn điện của chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công nguồn điện của các ông”, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, khi thời hạn của Tổng thống Trump về việc phải mở cửa eo biển Hormuz đang đến gần.